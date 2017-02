SUĐENJE ZA POBUNU JSO Zvezdan Jovanović: Posle osam godina se setili da podignu optužnicu!

Na početku današnjeg pretresa, sudskom veću kojim od nedavno presedava i novi sudija Dragomir Gerosimović, obratio se optuženi Zvezdan Jovanović. On je započeo sa izjašnjavanjem na izmenjenu optužnicu.

Optužio Tadića

- Tužilac najpre mora da objasni kako smo mi to uspeli da organizujemo oružanu pobunu, koja je trajala osam dana, a da nijedna državna institucija tada zbog toga nije reagovala, već tek 2010. kada je Srđa Popović podneo krivičnu prijavu. Svi su tada to označili kao protest, o čemu postoji i saopštenje MUP-a da to nije bila oružana pobuna - kazao je Jovanović, napominjući da je optužnica protiv beretki podignuta u prdizbornoj kampanji Borisa Tadića.

Jovanović je potom optužio zamenika tužioca "da se nije nosio zakonskim osnovama kada je podizao optužnicu", već da ju je pisao na "na osnovu falsifikovanih dokaza i iskaza svedoka - "političara kriminalaca".

- To su oni koji na ovakav način pokušavaju da operu kriminigone biografije i zaštite novac i bogatstvo koji su stekli kriminalom. Svi oni su tvrdili da smo organizovali pobunu u cilju oslobađanja Dušana Spasojevića iz pritvora u kome je bio zbog kidnapovanja Miškovića, a svi znaju ko je i kako oslobađao Spasojevića, a potom i ostale pripadnike zemunskog klana - tvrdio je Jovanović.

Legija ispitivao Zvezdana

Tokom unakrsnog ispitivanja, Zvezdanu Jovanoviću je postavio pitanje i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, koji je takođe na optuženičkoj klupi.

- Da li sam ja organizovao oružanu pobunu i izdavao naređenja kako to navodi optužnica? - upitao je Ulemek.

- Niste bili organizator i niste izdavali naređenja jer ste tad već bili penzioner odgovorio mu je Jovanović, ističući da su on i optuženi komandat Marićić organizovali protest a ne pobunu.

Autor: Ivan Milićević