SUPRUGA POGINULOG RADNIKA AZOTARE: Moj muž je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme

PANČEVO - Šta da vam kažem, ovo je velika tragedija za našu porodicu! Moj suprug se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu! To mesto u postrojenju gde je došlo do nesreće na neki način i nije bilo njegovo radno mesto, i eto šta se dogodilo.



Ovo za Kurir kaže Slavica Pejić, supruga Gorana Pejića (52), radnika pančevačke „Azotare“ iz Starčeva koji je poginuo u sredu, prilikom izlivanja amonijaka.



Nesreća se dogodila oko 12 sati, kad je došlo do popuštanja dihtunga na ventilu u postrojenju „Azotare“, usled čega je došlo do izlivanja gasa.



- Moj muž je bio smenovođa, a za mesto gde se dogodila nesreća govorili su da je svačije radno mesto. Eto, on je bio vredan, došao je da radi i tu, i onda se dogodilo šta se dogodilo. On je u „Azotari“ radio više od 30 godina, a tamo je sve zastarelo i, koliko znam, stalno je bilo nekih propusta - rekla je uplakana Slavica, dodavši da im je za nesreću javio Zoranov brat.



U Ulici Ive Andrića u Starčevu juče je zavladao muk.

- Goran je bio divan čovek i dobar komšija. Moj otac je radio s njim, išli su zajedno na posao - rekao je Pejićev komšija.



Kolega Darko Družinić, imao je samo reči hvale za Gorana.

- Bio je dobar radnik. Božić i praznike će ceo život pamtiti po tragediji. On i Slavica imaju predivnu ćerkicu Željanu - rekao je Goranov kolega.



N. G.

