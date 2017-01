SUROVO: Komšije su me brutalno pretukle, ne smem na ulicu

VRŠAC - Komšije S. P. i njegov sin tukli su me ispred kuće nekoliko minuta. Udarali su me pesnicama po glavi i telu, bilo me je toliko sramota da sam pomišljala da se ubijem. Ovo tvrdi Melisa Makai (52) iz Vršca, koja je u četvrtak napadnuta nekoliko metara od kućnog praga.



Kako je objasnila, krenula je do prodavnice kako bi nabavila neke sitnice za Badnje veče, ali posle samo nekoliko koraka sačekao ju je komšija sa sinom.

- Stali su ispred mene i počeli da psuju. Prebacivali su mi što sam dirala njihovu decu, ali to nije tačno. Pokušavala sam da im objasnim da nikog nisam dirala, ali bez obzira, udarali su me pesnicama po glavi. Nisam mogla da se odbranim. Bilo je tu i drugih komšija, ali niko nije smeo da im se suprotstavi - priča potresena žena.

- Živim od socijalne pomoći i snalazim se kako znam i umem - objašnjava ona i dodaje da je dijabetičar na insulinu. Na fotografijama koje nam je poslala vide se masnice.



Juče smo pokušali da stupimo u kontakt s komšijama, ali nismo uspeli da dođemo do njihovog broja telefona. U policiji su nam rekli da će više informacija imati danas.

- Ukoliko smatra da joj je život ugrožen ili se plaši, može da zove policiju, koja će odmah izaći na lice mesta - rekao je izvor Kurira iz policije.



J. R.

