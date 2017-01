TROJE DECE OSTALO BEZ MAJKE: Pokazivao drugu pušku pa slučajno ubio ženu dok je kuvala kafu!

NOVI PAZAR - Nezapamćena porodična tragedija potresla je preksinoć Novi Pazar, kada je privatni preduzetnik Vladan Pantović (47) iz nehata upucao suprugu Danijelu (38) iz malokalibarske lovačke puške.



Nesreća se dogodila dok je Pantović svom prijatelju pokazivao novi nišan na oružju za koje je imao dozvolu. Vladan je teško povređenu suprugu na rukama izneo do kola, zatim je prebacio u bolnicu, ali su lekari tamo samo mogli da konstatuju smrt.



Prema još nezvaničnim informacijama, Vladanu se u ponedeljak uveče pokvario bojler, pa je pozvao majstora iz novopazarskog naselja Šestovo da dođe i pokuša da otkloni kvar. Pošto su popravili bojler, Vladan i njegov prijatelj seli su dnevnu sobu, a Vladan je, kao strastveni lovac, iskoristio priliku da drugaru pokaže novi nišan za malokalibarsku lovačku pušku. Danijela je za to vreme bila u kuhinji, gde je kuvala kafu.



Metak u srce



- Dok je Vladan pokazivao nišan, puška je u jednom trenutku opalila. Danijela je vrisnula i kao pokošena pala na pod kuhinje. Vladan je ženu istog trena uzeo na ruke, izneo je do kola, a onda najbrže što je mogao prebacio do bolnice - kaže izvor iz istrage.



U bolnici, lekari su samo mogli da konstatuju smrt. Kako je kasnije utvrđeno, metak je nesrećnu ženu kroz rebra, s leve strane, pogodio pravo u srce.

- Vladan je kukao, molio lekare da je spasu. Kad su mu javili da mu je žena mrtva, počeo je da udara glavom o zid, kroz plač je govorio da mu ne preostaje ništa nego da se ubije - priča jedan od očevidaca.

Lupao glavom o zid... Vladan Pantović Skladan brak



Vladan i Danijela imali su troje dece. Živeli u skladnom braku, imali porodični biznis.

- Njihova kuća bila je poštovana, cenjena. Oni su svojim životom davali primer prave porodične sloge. Bukvalno se nisu odvajali jedno od drugog, znam koliko su se poštovali, voleli, ovo je teška tragedija - kaže jedan od rođaka porodice.



Vladan je bio lovac, imao je, kažu, više komada oružja, svaki sa urednom dozvolom.

Pokrenuta istraga

SASLUŠAN I MAJSTOR SVEDOK



Prema nezvaničnim informacija, juče je saslušan i Vladanov prijatelj električar. On je potvrdio da mu je Vladan pokazivao pušku, da nije znao da je metak u cevi i da je onda došlo do nesreće. Električar je ispričao i da su posle pucnja, kada je Danijela vrisnula i pala, pomislili da je samo ranjena i da će preživeti.

Autor: Foto: Privatna arhiva