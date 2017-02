TUGA: Pekar Jovan Mrkonjić (25) poginuo pred roditeljskom kućom

BEOGRAD - Ne znam kako je došlo do tragedije. Taman smo počeli nešto da radimo zajedno i da normalno živimo. E, moj Jovane, jedva je juče uspeo da prozbori Sima Mrkonjić, otac mladića koji je juče ujutro oko sedam sati nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Krnjaševačkoj ulici u Ugrinovcima.



Mladić je izgubio život kada je svojim automobilom „fijat marea“ sleteo s puta i udario u banderu. Od siline udarca on je ispao iz vozila i glavom udario u beton, a zbog povreda glave koje je imao preminuo je na mestu. Da tragedija bude još veća, poginuo je nedaleko od kućnog praga. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina.



Nije mogao da spava



Otac nastradalog za Kurir objašnjava da je nekoliko sati pre tragedije njegov sin došao u njihovu pekaru da mu pomogne oko posla.

- Došao je oko 1.30, rekao mi je da nije mogao da spava. Radili smo do svitanja, a potom je otišao po majku da je doveze. Završio je ostale obaveze, pošto on vodi posao, i rekao da ide kući da se odmori. Sat vremena nakon toga čuli smo strašnu vest - priča očiju punih suza otac nastradalog i nastavlja:

- Video sam dete kako leži na betonu. Pitao sam ih da li je živ iako mi je sve već bilo jasno kad sam ga ugledao.



Nije mu bilo pomoći



Čovek ispred čije se kapije desila nesreća kaže da se čuo jak udarac.

- Mislio sam da je pao krov s kuće. Tek kad sam izašao, video sam automobil i mladića kako leži pored njega. Prišli smo da pomognemo, ali on ni tada nije davao znake života. Mnogo mi je žao, poznajem ga iz komšiluka, znam mu i porodicu. Divni ljudi - kaže komšija.



Nije prva nesreća

CRNA TAČKA U NASELJU



Žitelji Krnjaševačke ulice kažu da je taj deo puta kod okretnice crna tačka i da ovo nije prvi put da se nesreće dešavaju.

- Pre dva meseca se na istom mestu dogodila nesreća, vozač je teško povređen, ali je, na svu sreću, živ. I pre toga je bilo izletanja jer put nije u istom nivou. Rešenje je da se postavi ležeći policajac kako bi vozači mogli da uspore na vreme.

Autor: J. Rafailović,Foto: Nebojša Mandić