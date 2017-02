TUGA U NOVOM MILOŠEVU SE NE PAMTI: Za Dijanom, Etelkom i Radovanom plakalo i staro i mlado

Oni su u nedelju poginuli pri povratku iz zrenjaninske bolnice, gde su bili u poseti bolesnom Lazaru Lazi Stanaćevu. Nesrećni čovek u trenu je ostao bez ćerke, supruge i brata. U tešku žalost i jad utopile su se dve porodične kuće unesrećene porodice Stanaćev.

Kad su se u delu glavne ulice, dve povorke stopile u jednu nepreglednu, svi su se zaputili do pravoslavne crkve, u delu sela koje se zove Dragutinovo, a u kojoj je služeno opelo.

"Ovakvu tragediju Novo Miloševo ne pamti. Nešto se na toj raskrsnici desilo nepredviđeno. Možda je Radovana pri skretanju s glavnog puta “izdao” automobil. Šta se zapravo zbilo zna vozač “tojote” koji se sa njima sudario", pričali su ispred crkve meštani Mile Tatomirov i Milovan Ubavić.

Sagovornici Kurira potvđuju da su dobro poznavali nastradalog Radovana i njegovog brata Lazu.

"Dobri su to i vredni ljudi. Njihov otac Brane bio je glavni majstor za popravku poljoprivredne mehanizacije u selu. Deda Laza im je među prvima u Novom Miloševu, posedovao parnu mašinu. Boli nas srce za njima, Etelkom, a naročito Dijanom. Pred njom je tek bio život…Kakva tragedija za ovu porodicu, ali i za naše selo", govorili su Tatomirov i Ubavić.

Od kuća do crkve, a potom i do groblja, u povorci tuge mogao se čuti samo jecaj najmilijih poginulih, ali i seoski crveni hor koji je troje članova porodice Stanaćev, po želji rodbine, ispratio na večni počinak. Na putu do crkve, a kasnije i do groblja, meštani su ćutke izlazili ispred kuća da odaju poštu nastradalim Novomiloševčanima. Malo ko mogao je da zadrži suze kad je kraj njih prošla kolona sa slikama Dijane, Etelke i Radovana. Stradala studentkinja biologije novosadskog PMF sahranjena je u belom kovčegu, a od nje su se oprostile i kolege sa fakulteta.

Dosad bez nesreća na kobnoj raskrsnici

Na ovoj raskrsnici,na delu magistralnog puta Kikinda-Zrenjanin, ranije se nisu se dešavale saobraćajne nesreće , a naročito ne sa ovako tragičnim ishodom. Nesreća se dogodila u nedelju oko 17 sati, tek nekoliko kilometra od Bašaida prema Kikindi, na raskrsnici za Novo Miloševo i Banatsku Topolu. Sudarili su se “golf 2” i džip “tojota”. To vozilo je dolazilo iz pravca Kikinde, a za upravljačem je bio Radovan O. (59) iz Ljukova kod Inđije.

