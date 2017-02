UBICA IZ BUDVE NASTAVIO DA RASKRINKAVA GRUPU: Delibašić uz psovke obećao osvetu Luki Bojoviću

Vojnović je rekao da je u to vreme bio u zatvoru.

- Video sam Delibašića u marici i izjavio sam mu saucešce. On je rekao "da će Luki Bojoviću je.ati mamu". Svi iz marice, nas četvorica, rekli smo mu da ćemo mu pomoći i da smo uz njega - rekao je Vojnović, koji je prethodnog dana na suđenju rekao da on nema nikakve veze sa ubistvom Nikole Bojovića i da je to uradio Slobodan Šaranović.

Vojnović je rekao da je odlučio da prizna ubistvo Miloša Vidakovića u Budvi jer ga je grizla savest.

- Vidaković je ubijen, a nije imao nikakve veze sa klanom Luke Bojovića. On nije bio u tome. Nisam se lepo osecao povodom toga, osecao sam grižu savesti zbog decka - objasnio je Vojnovic i dodao:

- Pre hapšenja sam verovao Milošu Delibašiću, sada ne znam. Ja i dalje ne znam da li smo mi bili u problemu nakon ubistva Nikole Bojovića ili je to sve bila šarena laža. Tada sam verovao da je to tako. On je istakao da za likvidaciju Vidakovića nije dobio novac.

Miloš Vojnović je na pitanje advokata Ivana Bajazita, koji je branilac Slobodana Šaranovica, da li je Velibor Dunjić bio tiper za njihovu kriminalnu grupu odgovorio da nije.



UBICA IZ BUDVE PRIZNAO ZLOČIN I RASKRINKAO CELU GRUPU: Ubio sam Vidakovića, Sloba naredio smaknuće

- Velju sam upoznao u zatvoru. Ne sećam se da je bio tiper za nas. On je radio sa drogom. Dunjić nam je sređivao da njegovi ljudi ispeglaju svedoke u slučaju "Izrael dajmond" da bi oni promenili iskaze - rekao je Vojnović.

Podsetimo, Miloš Vojnović, priznao je u Specijalnom sudu u Beogradu da je bio deo kriminalne grupe koja je ubila NIkolu Bojovića kao i Miloša Vidakovića u Budvi. Na samom početku izlaganja, on je rekao da je nastao "pravi haos posle ubistva rođenog brata Luke Bojovića" koji je likvidiran 28. aprila 2013. u Beogradu, i da je tad napravljen spisak za likvidaciju.Vojnović je juče do najsitnijih detalja opisao ulogu svakog od optuženih u dva ubistva.

- Sloba (optuženi Slobodan Šaranović) naručio je ubistvo Nikole Bojovića jer je smatrao da je Luka Bojović kriv za ubistvo njegovog brata Branislava. Ja i Miloš Delibašić nismo imali nikakve veze sa tim, Miloš mi je rekao da je Sloba to uradio na svoju ruku i siguran sam da nije znao da će to da uradi - ispričao je optuženi Vojnović koji je dodao i da su međusobom komentarisali da će sigurno policija da posumnja na njih.

M.I.

Autor: Foto: Fonet/Ap,Foto: Printscreen YouTube