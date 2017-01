UBIJALA SEKSOM: Fatalna Srpkinja optužena za dva ubistva na Malti

MALTA - Fatalna Srpkinja Dragana Mihalković (45) optužena je juče za dvostruko ubistvo britanskih penzionera tokom prošle godine, saznaje Kurir.



Sudija je naveo da je Mihalkovićeva izazvala telesne i duševne patnje penzionerima Nevilu Ajersu i Dejvidu Grantu posle čega su umrli.

- Mihalkovićeva je saslušana 12. oktobra na Malti. Kod inspektora je sumnju u Ajersovu prirodnu smrt probudilo to što je Dejvid Grant, njen dugogodišnji dečko, preminuo u istom stanu. Ona je uhapšena jer nije imala važeću dozvolu boravka. Na telu pokojnog Ajersa pronađene su neobične povrede koje su mogle da nastanu usled grube seksualne igre - preneli su mediji reči inspektora koji je radio na ovom slučaju.



Iživljavanje



Fatalna Srpkinja saslušavana je više puta i davala je različite verzije događaja.

- Ona je u Srbiji bila optužena za druge zločine 2002. i 2004. godine. Video-zapisi nađeni u njenom „ajfonu“ i „ajpedu“ ukazali su na to da se prema žrtvama ponašala nepažljivo i da je to moglo dovesti do njihove smrti. Ona je, takođe, njima davala lekove bez recepta - čulo se juče pred malteškim sudom.



Kod Dragane Mihalković otkrivene su i kreditne kartice koje su pripadale pokojnom Grantu. Njen zastupnik je zatražio da bude puštena uz kauciju, čemu se tužilaštvo usprotivilo, uz činjenicu da Dragana na Malti živi ilegalno. Sud je na kraju odlučio da ona ostane u pritvoru.

- Kada je sudija saopštio odluku, Mihalkovićeva je počela da plače i viče: „Časni sude, ja sam nevina. Molim vas“ - govorila je Srpkinja.



Podsetimo, ona je u oktobru prošle godine uhapšena i puštena, nakon što je Nevil Ajers (78) preminuo u njenom stanu posle seksualni odnosa.

- Fatalna Srpkinja navela je da nije kriva za Ajersovu smrt, kao ni za smrt svog bivšeg dečka Dejvida Granta (68) u februaru prošle godine. Ipak, njen zahtev za kauciju je odbijen - preneli su mediji.

Burne noći



Dragana je u žižu javnosti došla nakon Ajersove smrti u njenom stanu. Naime, istraga koja je vođena na Malti pokazala je da je Ajers, bivši vozač bagera, cele noći s Mihalkovićevom pio i zabavljao se u lokalnom baru „Šegis“ na Malti.

- Penzionerovo telo pronađeno je u Draganinom stanu, a pored njega se nalazilo 10.000 funti - preneli su britanski mediji.



Zanimljivo je da je u februaru prošle godine Dejvid Grant (68), Draganin dugogodišnji dečko, takođe pronađen mrtav u istom stanu, ali tada nije bilo sumnjivih okolnosti.

Mihalkovićeva:

OSEĆAM SE ODVRATNO!



Britanski mediji su kontaktirali sa Mihalkovićevom, koja im je navela da ju je smrt Nevila Ajersa potresla.

- Šokirala sam se kad je Nevilu pozlilo! Učinila sam sve da mu pomognem. Otrčala sam do policijske stanice i zvala Hitnu pomoć. Nisam znala da ima devojku, rekao mi je da mu je Jasmin sestra. Osećam se odvratno - rekla je britanskim medijima Dragana Mihalković i dodala da od 10.000 funti nađenih pored starca, 2.000 pripadaju njemu.

Žica za matorce

ZAVODILA PENZIONERE



Mihalkovićeva je, prema tvrdnjama britanskog tabloida San, poznata po tome što često iz bara „Šegis“ odlazi kući sa starijim muškarcima, najčešće penzionerima, nakon što bi od njih izvukla novac za nekoliko pića, cigarete i kondome.

- Ona je velika, zanosna žena. Deluje kao da ima žicu za matore Britance. Neki od njih deluju tako nežno i osetljivo, kao da bi od noći s njom dobili srčani udar. Možda zapravo i žele da odu s ovog sveta na taj način - preneli su reči anonimnog izvora britanski mediji.

