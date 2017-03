UBIO ŽENU, PA SEBE: Radije ću umreti nego se razvesti!

VLADIČIN HAN - Stravična porodična tragedija potresla je preksinoć Vladičin Han, kada je u porodičnoj kući, u Ulici Ivana Milutinovića, pronađeno beživotno telo Mire Anđelković (43). Nju je zadavio suprug Ratko (55), koji se potom odvezao u rodno selo Manjak, gde se obesio.



Prema prvim informacijama, sumnja se da je motiv ubistva i samoubistva supružnika bio razvod pred kojim su se nalazili, a koji Ratko nikako nije mogao da prihvati. Tragedija se dogodila u subotu oko 22 časa u porodičnoj kući u Vladičinom Hanu, u Ulici Ivana Milutinovića, gde je potom i pronađeno Mirino telo. Ćerke nesrećnih supružnika Ana (22) i Anita (20) u tom trenutku nisu bile u kući.



S veselja u smrt



- Tata je stalno govorio da će pre umreti nego se razvesti, što je na kraju i ispunio. Kobnog dana smo bili na veselju kod rođaka i tata je sve vreme bio nervozan i tužan. To su primetili i ostali gosti, ali niko nije mogao ni da sanja da će se ovako nešto desiti. S veselja smo sestra i ja otišle u grad, kada nas je u jednom trenutku pozvala tetka i rekla da se odmah vratimo kući jer nam je majka ubijena - ispričala je za Kurir ćerka supružnika Ana Anđelković.



Ratko je Miru zadavio u porodičnoj kući

Samo se svađali

NIJE BIO NASILAN



Komšinica Anđelkovića kaže da su se tragično stradali supružnici svađali, ali da Ratko nikada nije bio nasilan.

- Mira je Ratka jednom prijavila policiji, ali ne zbog nasilja, već zbog svađe i pretnji. Primetila sam po njoj da ima problema, da je opterećena obavezama, radila je po ceo dan na više mesta. Nisam znala da je podnela tužbu za razvod. Mnogo je bila dobra žena - ispričala je komšinica Ljiljana Ristić.

Očevu jučerašnju nervozu su, kako kaže, pripisivali problemima i zabrinutosti zbog posla.- Kad smo došle do kuće, policija nas nije pustila da uđemo zbog uviđaja. Čula sam da su tatu našli obešenog, ali tamo nisam išla. Sestra i ja smo očajne - kaže uplakana devojka.Ratko i Mira su za danas, kako kaže njihova ćerka, imali zakazanu brakorazvadnu parnicu, koju je nesrećna žena pokrenula zbog Ratkove ljubomore.- Podržavale smo majku, htele smo da ostanemo u kući, a da otac ode nakon razvoda. On, međutim, to nije hteo, uprkos našim bezuspešnim pokušajima da čitavu situaciju umirujemo i držimo pod kontrolom - priča uplakana Ana.Ratko i Mira su bili u braku od 1994, a često su se svađali zbog njegove izražene ljubomore. Nesrećna žena radila je sa starijom ćerkom u prodavnici, dok je Ratko bio angažovan na izgradnji auto-puta. Mlađa ćerka je brucoš na Univerzitetu u Nišu.

