UBISTVO PEVAČICE GRANDA Zoran Marjanović: Direktor policije nas je usrećio!

BEOGRAD - Novi direktor policije Vladimir Rebić ponovio je juče da policija zna ko je monstrum koji je ubio pevačicu „Granda“ Jelenu Marjanović i da se protiv njega još uvek traže neoborivi dokazi.

- Detalji iz istrage ubistva pevačice ne smeju biti izneti, ali policija poseduje značajne dokaze i nijedan nije isključiv. Tražimo dokaze koji su neoborivi. Ne smemo da pogrešimo i uhapsimo nekoga ko nije izvršitelj krivičnog dela - rekao je Rebić.



Težak slučaj



On je dodao da propusta u radu policije tokom istrage nije bilo.

- Nijedna policija ne može rešiti slučaj odmah, a za komplikovaniji, kao što je ovaj, potrebno je vreme. Vremenom ćemo rešiti i ovo ubistvo. Lično, mislim da znam ko ju je ubio, ali sačekaćemo prikupljanje dokaza - rekao je Rebić.



Na izjavu direktora policije reagovao je juče suprug ubijene pevačice Zoran Marjanović, koji je za Kurir naglasio da je Rebić svojom izjavom usrećio njegovu porodicu, koja iz dana u dan iščekuje da sazna ime monstruma.

- Ovo je jedan od srećnijih dana za našu porodicu, imajući u vidu da je takvu izjavu dao direktor policije. To znači da se istraga primiče kraju, a samim tim i to naše silno iščekivanje i sav taj pakao koji preživljavamo od Jecinog ubistva - rekao je Marjanović.



Tri smrti

TRAGEDIJA ZA TRAGEDIJOM



Izjava direktora policije sigurno bi obradovala i pokojnu majku ubijene pevačice Zoricu Krsmanović, ali nažalost, zbog teške bolesti, ali i od tuge za ćerkom, nesrećna žena nije dočekala da sazna ime ubice.

- Najveća mi je želja da saznam ko mi je ubio dete i zašto. Više od svog života želim da tog monstruma pogledam u oči - govorila je za života majka ubijene pevačice.

Tuga

ĆERKA NE ZNA DA JOJ JE MAJKA UBIJENA



Iza ubijene pevačice Jelene Marjanović ostala je petogodišnja devojčica Jana, koja još ne zna da joj je majka ubijena.

- Ne mogu da joj kažem i da joj kvarim raspoloženje. Pametna je ona i verujem da zna da se nešto čudno dešava. Reći ću joj kad osetim da je za to pravi momenat. Možda će biti lakše kada budem znao da joj kažem i ko je krivac za to što njena mama nije s njom - rekao je Zoran Marjanović.

On dodaje da nije ni sumnjao u rad policije, bar ne u rad onih koji su direktno angažovani na slučaju i koje je imao prilike da upozna.- Ne verujem da je bilo ikakvog propusta u radu policije. Znam za odeljenje koje radi na slučaju da rade kao lavovi i da su obučeni po svetskim standardima za to što rade. Maksimalno im verujem od samog početka, tako da sad ostaje da strpljivo čekamo - uveren je suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović.Prema njegovim rečima, ne bi ni trebalo vršiti pritisak na policiju jer ne želi da se ubica na suđenju izvuče.- Sve bi bilo uzalud da se ubica otkrije, a posle da se izvuče na sudu. Za nas bi to bio jednako jak udarac kao i kada smo saznali da je Jeca ubijena. Nadam se da će sve uraditi bez greške - kazao je Marjanović.Podsetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila ove godine dok je sa suprugom i petogodišnjom ćerkom Janom džogirala na nasipu u naselju Crvenka u Borči. U prvom trenutku postojala je sumnja da je pevačica kidnapovana, ali već sutradan po podne, kada je njeno telo pronađeno u kanalu punom vode, nestala je i poslednja nada da je ona živa.Ustanovljeno je da je nesrećna žena ubijena s nekoliko udaraca tupim predmetom u potiljak. Nedaleko od mesta gde je pronađeno telo, nađeni su i telefon, jedna patika i dukserica. Ko je ubio pevačicu pitanje je koje više od osam meseci potresa Srbiju, ali i inostranstvo. Do sada nijedna osoba nije označena kao osumnjičena za ovaj monstruozni čin.

