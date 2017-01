UCENA: Tražio mu 3.000 evra jer se loše ponašao prema prostitutkama!

BEOGRAD - Stevan L. (37) uhapšen je zbog sumnje da je nekoliko puta od jednog Beograđanina iznudio više od 3.000 evra zbog lošeg ponašanja prema njegovim „drugaricama“ koje se bave prostitucijom.



Kako saznajemo, Stevan je kao naknadu zahtevao isplatu novca u različitim iznosima. On je uhapšen prilikom primopredaje poslednje iznude od 3.000 evra, koja je trebalo da se obavi juče u jednom restoranu na Novom Beogradu.



Izvor Kurira blizak istrazi navodi da je S. L. prilikom iznude pretio oštećenom, ali i njegovoj porodici.

- Beograđanin je prijateljice Stevana L. koje imaju 31 i 39 godina telefonom dva puta pozivao u stan da mu pruže seksualne usluge. Kada bi devojke došle, on bi im samo zalupio vrata pred nosem. Pošto nije bilo seksualnog odnosa između njih, on nije želeo da im isplati novac - priča naš izvor. Međutim, to je iznerviralo devojke.

- One su se požalile drugu, koji je od mladića uz ozbiljne pretnje iznudio 225.000 dinara i 2.000 evra za usluge koje mu nisu ni pružene. Agonija Beograđanina trajala je od 26. decembra, a pretnje porodici i mladiću upućivale su i razočarane devojke - kaže izvor iz istrage.



Početkom godine Stevan je od oštećenog zahtevao da mu preda dodatnih 3.000 evra.

- To je prelilo čašu, pa je čovek slučaj prijavio policiji, koja je pratila poslednju primopredaju i na delu uhvatila iznuđivača - objasnio je naš izvor.



