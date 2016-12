UHAPŠEN PEDOFIL (63) NA AERODROMU NIKOLA TESLA: Stavili mu lisice čim je izašao iz aviona

BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je Peru Gužvića (63), koji je pred Okružnim sudom u Banjaluci osuđen na deset godina i šest meseci zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dve devojčice. On je juče uhapšen na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“, odmah po izlasku iz aviona.



Kako Kurir saznaje, Gužvić je stigao letom iz Moskve i identifikovan je kao begunac na pasoškoj kontroli, s obzirom na to da je za njim raspisana Interpolova poternica.

- Imao je dokumenta na svoje ime i nije pružao otpor, niti je bio iznenađen. Znao je da je protiv njega vođen postupak zbog zlostavljanja dve devojčice tokom kog se branio sa slobode sve dok nije pobegao iz države - kaže izvor Kurira i dodaje da je on prebačen u ekstradicioni pritvor.



Državljanin Rusije srpskog porekla, kako su preneli mediji iz RS, osuđen je pravosnažno zbog seksualnog zlostavljanja dve devojčice, koje su u to vreme imale 10, odnosno 11 godina. On je proglašen krivim jer je od oktobra 2010. do aprila 2011. više puta na „svirep i ponižavajući način“ vršio polno nasilje nad devojčicama. Zbog zlostavljanja starije devojčice osuđen je pravosnažno na pet godina zatvora, a zbog mlađe na šest godina, pa mu je sud izrekao objedinjenu kaznu od deset i po godina. Tokom postupka sud je isključio javnost sa suđenja zbog zaštite privatnosti maloletnih devojčica i Gužvićevih žrtava. Presudu je nakon žalbenog postupka potvrdio i Vrhovni sud Republike Srbije, nakon čega je Gužvić pobegao iz zemlje.

- Devojčice je zlostavljao dok ih je vozio na svom traktoru u jednom selu kod Srpca. Dodirivao ih je po intimnim delovima tela. Desetogodišnjakinju je jednom prilikom skinuo i dodirivao i u svojoj automehaničarskoj radnji. Istoj devojčici je u njenoj kući pokazivao svoj polni organ i dodirivao je - navodi se u presudi koju su preneli banjalučki mediji. Pero Gužvić, kako je utvrđeno, devojčicama je pretio da nikome ništa ne smeju da kažu.

Dolijao

RADIO U RUSIJI



Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni pedofil je nakon pravosnažnosti presude uspeo da pobegne u Rusiju, čije državljanstvo ima. Pretpostavlja se da je sve vreme bio u Moskvi, gde je radio i živeo. On će uskoro biti isporučen vlastima u Republici Srpskoj.

Autor: Foto: Marina Lopičić