UHAPŠENA TROČLANA BANDA ŠAPČANA: Lažno zlato prodavali juvelirima na Tajlandu

BANGKOK - Troje Šapčana uhapšeno je u sredu u glavnom gradu Tajlanda zbog sumnje da su prevarili zlatare u Bangkoku, tako što su im prodavali lažni zlatni nakit! Lisice su stavljene bračnom paru Aleksandru (40) i Veri Despotović (39), kao i njihovom prijatelju Borisu Kuzmanoskom.

- Policija je pronašla i zaplenila 19 lažnih zlatnih ogrlica i dve „zlatne“ narukvice - preneli su mediji iz te države.

Htela da zaradi... Vera Despotović Provalili ih prodavci



Kako navode, čak četiri zlatare u delu grada u kojem turisti najčešće kupuju skupoceni nakit prijavilo je da su od troje Srba kupili lažni nakit.

- Posle prijave policija je upozorila i ostale radnje da obrate pažnju i povedu računa na strance koji pokušavaju da prodaju nakit. Upravo zahvaljujući tome, jedan radnik zlatare je u sredu, oko 13 sati, pozvao policiju i saopštio da je kod njega došao Aleksandar Despotović i dao mu sumnjive zlatne ogrlice na prodaju - objasnili su policijski zvaničnici kako je uhapšena tročlana banda.



Gotovo istovremeno, policiji je stigla i dojava iz zlatare u drugom delu grada. Po istom scenariju, stranac koji je kasnije identifikovan kao Kuzmanoski, pokušava da proda svoje zlatne ogrlice.

- Policija je velikom brzinom stigla u obe zlatare i uhapsila Aleksandra i Borisa. Kod njih je pronađen lažni nakit i oni su vrlo brzo policiju odveli do hotela „Rika in“, u kojem su odseli. U hotelskoj sobi uhapšena je i Aleksandrova supruga Vera Despotović. U njihovoj sobi pronađen je preostali nakit - navode mediji.



Pokušali da se opravdaju



Inače, treći uhapšeni Boris Kuzmanoski na dan hapšenja, 31. januara, na društvenoj mreži Fejsbuk podelio je fotografiju na kojoj je u hotelskoj sobi s bračnim parom Despotović.



Posle hapšenja Šapčani su, navodno, tvrdili da nisu znali da je zlato koje su prodavali bilo lažno.

- Branili su se da im je prijatelj iz Srbije rekao da bi mogli da se obogate od trgovine zlatom na relaciji Srbija-Tajland. Tako su, prema njihovoj priči, došli na ideju da kupe zlato u Srbiji i preprodaju ga u Bangkoku - navode izvori iz istrage.



Vlasnica jedne zlatare, međutim, ispričala je da je od Borisa Kuzmanoskog kupila zlatan lanac i da joj on nije dozvolio da proveri autentičnost. Međutim, ona ga je testirala u skladu s procedurom i došla do zaključka da je u pitanju zlatna ogrlica.

- Tek kasnije sam primetila da je jezgro ogrlice zapravo napravljeno od srebra. Uvozim osamnaestokaratno zlato i na ovom je normalno bila upisana šifra zemlje, ali ne i kodni broj - objasnila je vlasnica zlatare u Bangkoku šta joj je bilo sumnjivo, zbog čega je u alarmirala policiju.

Biznis... Vera reklamira srebro na Fejsbuku

Fejsbuk

VERA PRODAJE SREBRO



Vera Despotović na Fejsbuku napisala je da je zaposlena u Veleprodaji srebra, koja se već 15 godina bavi proizvodnjom i prodajom srebrnog domaćeg i stranog dizajna. Na toj stranici, međutim, osim srebra, reklamira se i prodaja zlatnog nakita, kao i naočara i satova.

