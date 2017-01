UHAPŠENI SRBI: Iz vile italijanskog bogataša ukrali zlato i automobile

RIBERA - Svetozar Damnjanović (33) uhapšen je u Rotenburgu zbog učešća u pljački vile poznatog italijanskog preduzetnika koja se dogodila 13. oktobra 2013. Njegovi saučesnici Živan Todorović (39), Mija Živković (34), Siniša Orsos (30) i Saša Bošković (21) uhapšeni su ranije.



Kako prenose italijanski mediji, banda je u vilu upala naoružana pištoljima i štapovima i ispalila više hitaca.

- Nasilni kriminalci ukrali su veću količinu zlata i automobil koji su iskoristili za bekstvo - navodi se u medijima.



Nakon nekog vremena, italijanska policija je uz pomoć vanrednih patrola uspela da presretne veći deo bande.

- Pokušavali su da pobegnu u Srbiju u dva luksuzna automobila. Lisice su stavljene na ruke Đorđu Manganu (30), koji je navodno bio logistička podrška grupi pljačkaša, i on se trenutno nalazi u kućnom pritvoru - prenose mediji.



Međutim, najveće muke zadao je Damnjanović. Nakon opsežne istrage ispostavilo se da je on napustio Italiju.

- Nakon praćenja mobilnog signala on je identifikovan u Nemačkoj. Na osnovu evropskog naloga za hapšenje, nemačka policija uhapsila je Damnjanovića i preksinoć ga izručila Italiji po zahtevu koji je ova država uputila - pišu italijanski mediji i dodaju da se Damnjanović trenutno nalazi u zatvoru u Rimu.



Inače, policija je uspela da rasvetli i niz razbojništava koja su se desila između avgusta i oktobra 2013, a za koja postoji opravdanja sumnja da ih je počinio Živan Todorović.



