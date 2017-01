UŽAS! MLADIĆ SKOČIO SA 11 SPRATA: Glava mu je bila na betonu, deo tela na grani!

BEOGRAD - Miloš M. (28), student Fakulteta za bezbednost, poginuo je kad je, kako se sumnja, juče oko 13 sati skočio iz svog stana na 11. spratu, u Nehruovoj ulici, u novobeogradskom Bloku 63.



Pad mladića sa oko 35 metara ublažilo je drvo na koje je pao, ali je potom udario glavom o beton stepeništa na ulazu u zgradu. Mladić je s teškim povredama opasnim po život prevezen u Urgentni centar i posle nekoliko sati je preminuo.



Jeziv prizor nakon pada videla je komšinica, koja ne može da veruje šta se dogodilo.

Čulo se samo: Jooj!



- Čula sam da je nešto palo na drvo i da se lome grane, a potom je odjeknuo glas mladića, viknuo je: Jooj! Kad sam ga videla, glava mu je bila na betonu i iz nje je lila krv, deo tela bio mu je na polomljenoj grani. Ubrzo je stigao njegov otac. Bio je u šoku, psovao je i stalno zapitkivao kad stiže Hitna pomoć - priča potresena komšinica, koju smo zatekli ispred ulaza i koja nam je pokazala granu koju je prilikom pada Miloš M. polomio.



Ona dodaje da mladić nije ništa govorio i da je bio u besvesnom stanju.

- Čula sam da su rekli da je živ i brzo su ga stavili na nosila i odvezli - objašnjava komšija.



Kako smo nezvanično saznali od onih koji poznaju Miloša M., on se pre nekoliko godina uhvatio lošeg društva.

- Završavao je Fakultet za bezbednost. Mislim da mu je ostalo još nekoliko ispita do kraja. Nažalost, uhvatio se lošeg društva i narkomana - objašnjava jedan od mladićevih poznanika.



Žrtva lošeg društva?



Naš sagovornik priča i da su roditelji vraćali njegove dugove dok su mogli i da oni žive 30 godina u ovoj zgradi.

- Miloš je najverovatnije žrtva lošeg društva, koga ovde i te kako ima. Nije bio problematičan, ali očigledno da se promenio kada je počeo da se druži sa njima - kaže on.



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić