UŽASNA ISPOVEST MAJKE: Nalegao je na mene i ubijao moju Moniku dok sam ja gledala!

SUBOTICA - Ne mogu da izbrišem iz glave kako je skočio i zgrabio nož dok ga je moja ćerka Monika služila. Sve se desilo u jednom trenu, gledala sam kako mi kasapi dete. Pokušala sam da mu otmem nož, ali je i mene povredio, nisam uspela da spasem ćerku.



Ovako za Kurir priča Julija Ikotić iz Subotice, majka Monike Ikotić (43), koju je u utorak brutalno ubio njen bivši muž Miloš Čodanović (28).



Tašti posekao prst



- Došao je kod nas, doneo mojoj ćerki cveće. Ona je skuvala kafu i krenula da ga posluži. Potom je izvukao nož i napao je. Pokušala sam da ga sprečim. Snažniji je od mene, ali nekom ogromnom snagom sam ga uhvatila za kaput s leđa i vukla unazad. Gurao me je nazad svojim telom, uza zid, kao da je nalegao na mene. Izgledalo je kao da će i mene ubiti. Našla sam se ispred noža i zasekao mi je prst - priča kroz suze Julija i dodaje:

- Uspela sam da se istrgnem i da pozovem policiju i Hitnu pomoć. Uhapsili su Miloša u dvorištu naše kuće, telo moje Monike su ispred njega uneli u Hitnu, a on je usput rekao: Kriv sam, ali spasiće me advokati. Spasite je, doviknuo je dok su je unosili u kola Hitne.



Ona objašnjava da su Monika i Miloš tri godine bili u braku.

- Nisu imali dece, a iza Monike su ostala deca iz prvog braka M. B. (17) i D. B. (19) - kaže naša sagovornica.



Prijatelji osuđuju Miloša, koji je inače državni prvak u bacanju kugle za slabovide i, kako kažu, ponos Subotice.



Slagali se i posle razvoda



- Nismo verovali u njegove poruke sa Fejsbuka, neko bi već porazgovarao s njim da nam se javio - pričaju prijatelji ubice.



Mnogi su zgranuti nad zločinom i u neverici da je mogao da usmrti ženu, jer je, kažu, bio divan drug, a i Monika je delila tri godine života sa Milošem, a nakon razvoda i dalje ga dočekivala u roditeljskoj kući.



