UŽAS: Otac i sin izgoreli zbog pikavca!

ŠABAC - Miodrag Protić (85) i njegov sin Milun (62) iz sela Brdarica kod Koceljeve izgoreli su u požaru koji je u sredu pred zoru izbio u njihovoj porodičnoj kući.



Zasad nije poznato kako je došlo do tragedije, ali se pretpostavlja da je cigareta uzrok požara. Kućerak u kojem su živeli nesrećni ljudi bio je pun lako zapaljivih materijala, tako da ga je vatra brzo progutala.



Stradali na spavanju



Kako rodbina i komšije pričaju, požar je buknuo verovatno pred zoru jer, dok su primetili da se nešto dešava u kući porodice Protić, sve je već bilo gotovo.

- Oko sedam ujutro komšinica je izašla da namiri živinu i videla je vatru, pa odmah pozvala muža. Vatra je već uveliko sve progutala. Miodrag je ležao na podu. Miluna su našli izgorelog u blizini ulaznih vrata. Pokušao je, jadan, da se spase - priča rođaka koju smo zatekli u dvorištu nastradalih ljudi.



Kako kaže rođaka, kuća je bila puna plastike i drva, tako da vatri nije mnogo trebalo da sve proguta.- U sobi u kojoj su ložili bilo je plastičnih stolica, nekih ponjava, a pre neki dan Milun je uneo mnogo drva, da ne mora često da izlazi napolje po hladnoći. Imali su i kesa punih duvana. To je sve planulo kao šibica - priča ona.Miodrag i Milun Protić živeli su sami, a kako u ovom selu pričaju, obojica su imali problem sa alkoholizmom.- Živeli su od 10.000 dinara Miodragove poljoprivredne penzije. Ništa taj čovek u mladosti nije stekao. I on i sin su svaki dinar davali na piće. Vino, rakija, pivo, šta stignu. To ih je uništilo. Milun se nikad nije ženio. Sahraniće ih dalja rodbina - priča jedna komšinica.U Osnovnom javnom tužilaštvu kažu da su na lice mesta izašli zamenik osnovnog javnog tužioca, protivpožarni inspektor i mrtvozornik. O uzrocima požara nisu mogli da se izjasne jer se očekuju izveštaji.

Autor: Tanja Cvejić