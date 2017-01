VIŠI SUD: Uskoro presuda Blanuši zbog knjige o Slobanu Miloševiću

On se sumnjiči i da je dozvolio da 28. juna 2001. nepoznati ljudi bez sudske saglasnosti silom odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u Hag

BEOGRAD - Suđenje Dragiši Blanuši, bivšem upravniku beogradskog Okružnog zatvora, juče je završeno saslušanjem poslednjih svedoka i Viši sud u Beogradu uskoro će doneti presudu da li je zloupotrebio položaj objavljivanjem knjige o pritvorskim danima bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.



Osim ovog krivičnog dela, on se sumnjiči i da je dozvolio da 28. juna 2001. nepoznati ljudi bez sudske saglasnosti silom odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u Hag.

- Iznošenje završenih reči trebalo bi da počne u martu. Do tada sud će pribaviti spise predmeta koji se odnose na Miloševićevo izručenje Haškom tribunalu, kao i one koji se odnose na njegovo hapšenje i pokretanje postupka pred tadašnjim Okružnim sudom - objašnjava sagovornik Kurira.



Blanuša je objavio knjigu „Čuvao sam Miloševića“, a njegove fotografije iz pritvora, kako se sumnja, objavljene su u knjizi.



J. S.









