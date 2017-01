ZAKLAO MAJKU, PA GO I KRVAV ŠETAO ULICOM: Horor u Beogradu!

BEOGRAD - Milan Vićentić (33) zaklao je nožem svoju majku Ljubinku (51) prošle noći u porodičnom stanu u Ulici Mihaila Bulgakova broj 70. Incident su prijavili prolaznici, koji su videli golog i krvavog mladića kako šeta ulicom.



Prema nezvaničnim informacija, Vićentić je na ulici uočen oko 4.20 sati, a sumnja se da se zločin dogodio pola sata pre toga.

- Slučajni prolaznici su pozvali policijsku patrolu jer su naišli na golog mladića koji se nonšalantno šetao ulicom. Očevice je dodatno uznemirilo to što je on bio sav krvav po telu - priča Kurirov izvor blizak istrazi.



Kako naš sagovornik navodi, policija je odmah privela mladića.

- Upitali su ga šta se dogodilo i gde živi. On ih je uputio na adresu u Ulici Mihaila Bulgakova, na kojoj je rekao da stanuje. Kad je druga policijska ekipa ušla u stan, bukvalno su se šokirali jezivim prizorom! Mladićeva majka Ljubinka ležala je na podu zaklana i prekrivena krvlju, a tragovi krvi su bili po celom stanu - kaže naš izvor.



O slučaju je odmah obaveštena ekipa Hitne pomoći.

- Sa Ljubinkom u stanu je živeo i suprug, ali je on u trenutku zločina bio na poslu. Još uvek se utvrđuje šta je motiv krvavog pira, a sumnja se da je uhapšeni Milan psihijatrijski bolesnik - dodao je naš sagovornik i naveo da su Vićentići ranije živeli na Ubu. Milan Vićentić uhapšen je i prevezen na psihijatrijsko odeljenje na VMA.

Ne poznaju porodicu

KOMŠIJE IZNENAĐENE



Komšije iz zgrade broj 70 juče nisu bile raspoložene za razgovor s novinarima. Štaviše, većina je tvrdila da se nikakvo ubistvo u njihovoj zgradi nije dogodilo, kao i da porodicu Vićentić ne poznaju.

- Čuli smo da je dolazila policija i da se navodno dogodilo ubistvo. U zgradi ima mnogo podstanara, pa je moguće da se to desilo u nekom od iznajmljenih stanova - kažu stanari.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: J. Ivić,Foto: Zorana Jevtić