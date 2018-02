MILOŠ JOVANOVIĆ: Država nema pet milijardi evra za metro, nije ga gradila ni Jugoslavija

BEOGRAD - Država nema četiri do pet milijardi evra da uloži u izgradnju metroa, i danas je taj projekat veoma problematičan zbog cene, izjavio je kandidat za gradonačelnika Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović.On je gostujući na televiziji Naša, rekao da bi lično voleo da metro bude napravljen, i da to u krajnjem ishodu jeste rešenje za saobraćaj u Beogradu, ali da danas to nije moguće.

"Nažalost, mi četiri do pet milijardi evra danas nemamo. Grad i država mogu da uzmu kredit i da se zaduže za taj iznos novca, ali smatram da je ispravnija politika -ispružite se onoliko koliko možete", naveo je Jovanović.

On je podsetio da metro nije izgradila ni Jugoslavija, i to kao "zemlja koja je bila mnogo manje zadužena od današnje Srbije, uz veću privredu, tržište i mnogo jaču industriju", zaključio je Jovanović.

