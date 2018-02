ŠUTANOVAC (DS): Ne vidimo SPS i SNS kao moguće partnere posle izbora

Gotovo sve promene u Srbiji kretale su iz Beograda i očekujem da to bude i sada slučaj, izjavio je kandidat za gradonačelnika koalicije "Da oslobodimo Beograd" Dragan Šutanovac i objasnio da je protivnik te koalicije "ovaj režim" sa kojim, posle izbora, sigurno neće biti partner u vlasti. Beograd jeste svetionik Srbije i očekujem da promene krenu i ovog puta iz Beograda, predvideo je on i procenio da će, posle pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, biti parlamentarnih izbora, otprilike 2019. godine.

Naša koalicija će nastaviti da sarađuje, najavio je Šutanovac, jer se mi nismo skupili zarad jednog izbornog ciklusa, već smatramo da je vreme da dođe do promena u Srbiji. Upitan o rezultatu koalicije na beogradskim izborima, Šutanovac je odgovorio da nikad nije licitirao sa procentima, ubeđen da "prelazimo cenzus i da to uopšte nije tema".

On je, pri tome, ukazao da neki, koji sebe nazivaju istraživačima, a sve vreme su kreatori javnog mnenja, koaliciji "Da oslobodimo Beograd" ne daju adekvatne prognoze. A, ako me pitate šta je uspeh, istakao je Šutanovac, to je da koalicije koje su naspram ove vlasti, posle izbora 4.marta, naprave dogovor o formiranju nove vlasti. Prema njegovom stavu, za koaliciju Demokratske stranka, Nove stranke, Socijaldemokratske stranke i Zelene ekološke stranke, partneri nisu one stranke koje su sada na vlasti.

Napominjući da će se tek videti ko će od ostalih preći cenzus, Šutanovac je poručio da ne vidi socijaliste kao moguće partnere, kao što ne vidi ni Srpsku naprednu stranku (SNS) ili njihove koalicione partnere. Na pitanje da li bi koalicija "Da oslobodimo Beograd", u slučaju boljeg rezultata protivkandidata Dragana Đilasa, njega i podržala za gradonačelnika Beograda, Šutanovac je uzvratio da će se o tome razgovarati posle izbora.

Pitanje podrške biće uslovljeno pitanjem programa koji smo ponudili građanima, jer smatramo da je naš program najcelishodniji i najrealniji, ocenio je Šutanovac, ističući da je "naša lista zasigurno najbolja koju je DS ikada ponudila građanima". On je predočio da će se insistirati da kvalitetni, ljudi sa iskustvom, dođu na pozicije da upravljaju Gradom, "ali ne da to bude podela po kvotama, kako je bilo u neko ranije vreme".

Šutanovac smatra da DS nije otvorila nijedan front prema opoziciji, niti se bavila drugim listama i kandidatima, već da je, naprotiv, u ovoj kampanji najnapadanija stranka. Interesantno, kada se napada DS, to ne izaziva neku veliku brigu, primetio je Šutanovac, ali ako DS nekome odgovori, onda je to kvarenje harmonije u opoziciji. Šutanovac je objasnio da on lično i koalicija "Da oslobodimo Beograd", nijednog momenta ove izbore nisu pretvorili u izbore za "mesiju opozicije".

Insistramo na tome da se uvaži ono što je činjenica, a to je da su sve promene u prošlosti izvedene zahvaljujući DS i da je DS noseći stub promena u Srbiji, ocenio je Šutanovac. On je ponovio da se koalicija "Da oslobodimo Beograd" ne takmiči sa opozicijom i opet naglasio da je "naš protivnik ovaj režim".

Od 2012. godine, prema stavu Šutanovca, nema fer kampanja u Srbiji, dok je pristup u medijima ograničen, ali je sada situacija da je DS ograničen nastup i u nekim opozicionim medijima.

On ukazuje da vlast želi da izlaznost bude što manja, jer zahvaljujući organizaciji i takozvanim "kapilarnim glasovima", SNS računa da će izvesti na glasanje sigurne birače. To je manjina u Beogradu i, ukoliko Beograđani odgovore da ne žele ovu vlast, da žele da je smene i izađu na glasanje, siguran sam da će 5. marta neko drugi formirati upravu Grada, rekao je Šutanovac.

Niko ne priželjkuje nemire, naša ideja je da pobedimo u fer uslovima, da pobedimo hemijskom olovkom, a ne na ulici, rekao je Šutanovac, reagujući na izjavu predsednika SNS Aleksandra Vučića da će čestitati protivnicima pobedu, ukoliko to bude slučaj, ali da nemire neće dozvoliti. Zašto oni prizivaju te nemire, upitao je Šutanovac, koji može samo da pretpostavi da je to želja da se motiviše njihovo biračko telo da odbrani Vučića, jer se plaše rezultata koji već 4. marta uveče mogu biti negativni za njih.

Najavljujući šta će u tom slučaju biti prioritet koalicije "Da oslobodimo Beograd" u prvih 100 dana, on je rekao da će najpre biti preispitani svi ugovori koji se tiču "Beograda na vodi", tendera o nabavci jelke i izgradnji fontane. Paralelno će se pripremati digitalni udžbenici i biće plaćano predškolsko obrazovanje onima koji nemaju novca, dodao je Šutanovac i rekao da će se raditi i na novoj saobraćajnoj mreži, jer GSP nije iskorišćen u meri u kojoj je potrebno.

Analiziraće se i sva radna mesta u Gradskoj upravi i javno-komunalnim preduzećima, napomenuo je Šutanovac, pošto iskustvo pokazuje da veliki broj ljudi koji su tamo zaposleni po ugovoru o delu u stvari radi kampanju za SNS.

Mi nismo koalicija koja obećava besplatan prevoz za sve, besplatne vrtiće, ne obećavamo brzi metro i ne prodajemo karte za metro, koji se ne može izgraditi u četiri godine.

Sve što smo dali kao obećanja su realna na bazi analiza ljudi koji imaju znanja i iskustva, naglasio je Šutanovac.

On, međutim, smatra da se danas svako ko kaže da će raskinuti ugovor o "Beogradu na vodi" i porušiti te kule u stvari bavi populizmom i demagogijom.

Ono što može da se uradi i što ćemo uraditi jeste da sprovedemo ozbiljnu pravnu ekspertizu da vidimo da li je moguće raskinuti taj ugovor, a da to ne košta građane Srbije, rekao je Šutanovac.

On je objasnio da namerno kaže Srbije, jer je moguće da je šteta u milijardama evra, ukoliko se jednostrano raskine ugovor, koji je možda i napravljen da bi se jednog momenta raskinuo u korist stranog partnera, a na štetu svih građana Beograda. Šutanovac je naveo i da je u ovom trenutku teško reći šta bi mogala biti sadržina pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom, ali je činjenica da je Evropska unija tim sporazumom obavezala Srbiju, ukoliko želi napredak u evropskim integracijama.

Po saznanjima Šutanovca, to će biti 2019. godine, pošto je vreme odlaganja rešenja problema za nama. Vučić će morati da povlači figure i da nam konačno saopšti kakva je njegova vizija, jer je ideja dijaloga oko kosovskog rešenja pitanje populizma i marketinga, ocenio je Šutanovac i zaključio da se razgovor o tome ne vodi ni u parlamentu Srbije.

