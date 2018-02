BEOGRADSKI IZBORI: Predstavljanje kandidata, Šešelj i Obradović se prepucavali

Tokom predstavljanja kandidata na RTS-u u emisiji Upitnik gostovali su Vojislav Šešelj, Aleksandar Šapić, Boško Obradović i Dragan Marković Palma.

foto: FoNet

Šapić je izjavio da su njihovi prioriteti osnivanje dva sekretarijata.

"Što se tiče naših prioriteta, to su sekretarijat za porodicu, odnosno briga o deci, starijima i svim ugroženima. Slušamo već 20 godina kako je poljoprivreda naša šansa, a pre 5 godina se ukinuo sekretarijat za poljoprivredu. Moramo početi da okrećemo Beograda Beograđanima. Živeo sam u Rusiji, Italiji, mi smo grad otvoren za sve, ali svaka grad koja se ovde uradi uz izgovor da je to zbog turista, to me vređa. Mi moramo da činimo za ljude koji žive ovde, a ne za turiste koji su tu nekoliko dana", rekao je Šapić.

Vojislav Šešelj je rekao da su se radikali dokazali kao najbolji borci protiv korupcije.

foto: Filip Plavčić

"Mi smo se dokazali kao najbolji borci protiv korupcije i mi i naši funkcioneri. Bili smo u Vladi Srbije, prekopali su da nađu nešto protiv nas, ali mi smo kristalno čisti", rekao je Šešelj.

Tokom emisije došlo je do rasprave između Šešelja i Obradovića, a voditeljka ih je više puta upozoravala na rečnik i ponašanje.

foto: Dragana Udovičić

Obradović je rekao da bi lider radikala trebalo da se smiri, inače će mu se vratiti tumor, dok ga je Šešelj nazivao Ljotićevcem i lažovom.

Boško Obradović je izjavio da je njihov program pre svega brina o porodici i ugroženim ljudima koji sve lošije žive.

"Postavlja se ključno pitanje da li možemo da iznedrimo nekog novog političara posle 30 godina. SPS vlada od 1945, Šešelj 28 godina, ja sam jedina i prava opozicija u Srbiji. Niko ne dozvoljava da novi ljudi dođu na vlast", zaključio je Obradović.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir

Autor: Kurir