NE DAVIMO BEOGRAD: Povukla se vojna policija, održan završni skup na Dorćolu

BEOGRAD - Inicijative ;"Ne da(vi)mo Beograd" večeras je uspela da održi završni skup svoje predizborne kampanje u napštenoj, vojnoj zgradi na Dorćolu, pošto se vojna policija povukla ispred njenog ulaza.

Završni dogadjaj #ndmbgd može da počne https://t.co/CndiGBPOw9 — Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) 1 March 2018

Vojna policija je, ranije danas, blokirala ulaz u napuštenu zgradu, zbog čega su pojedini aktivisti Incijative ostali "zarobljeni" unutar zgrade, dok je grupa od oko 40 njih od insistirala da udje.

Nakon dva sata protesta, policija se povukla i završni miting počeo je oko 20.15, nakon što je upaljen agregat.

Uživo https://t.co/3CvhQR3SfY — Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) 1 March 2018

Kandidat za odbornika za gradsku skupštinu Inicijative "Ne da(vi)mo Beograd" Radomir Lazović izjavio je večeras da se vojna policija povukla po naredjenju, ali nije znao čijem.

Lazović je kazao i da je on svestan činjenice da je njihova akcija nelegalna i da vojna policija nije morala da ih pusti.

"Ovaj potez nije legalan, on je legitiman. Vojska je imala pravo da ovo uradi, ali zdrav razum nema pravo da nam dozvoli da nam propadaju resursi dok imamo potrebe koje nisu zadovoljene, od kulture do socijale", rekao je on.

Lazović je kazao da je cilj ovakve akcije bio da kažu da u Beogradu postoji puno napuštenih zgrada, koje bi mogle da budu upotrebljene za kulturne sadržaje, društvene centre i smeštaj beskućnika.

Čiji grad?



RT! RT! RT!



NAŠ GRAD!!! pic.twitter.com/jSdxzl924q — Ne davimo Beograd (@nedavimobgd) 24 February 2018

Istakao je da će se, ukoliko udju u gradsku skupštinu, zalagati da se dozvoli korišćenje napuštenih javnih zgrada, ali pod transparentnim uslovima i jasnim kriterijumima.

Lazović je kazao da su aktivisti i simpatizeri Inicijative ;"Ne da(vi)mo Beograd" zaslužili da imaju završni miting, jer su u prethodnom periodu naporno i vredno radili.

Završni miting održan je u zgradi koja nema prozora ni vrata, a koju su aktivisti Incijative počistili i u kojoj su snimili svoj predizborni spot.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir