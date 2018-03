(FOTO) NEOBIČNO BIRAČKO MESTO NA ZVEZDARI! KROZ KUĆU MU PROĐE HILJADE LJUDI: Gužva u dvorištu kod čika Pere, komšije došle da glasaju!

BEOGRAD - Kod Petra Mladenovića, u njegovu kuću na Zvezdari, komšije već 20 godina dolaze da obave građansku dužnost, a ove godine u njegovom dvorištu su čak dva biračka mesta - 59 i 60.

Pred njegovom kućom i u od snega očišćenom dvorištu u ulici Veselina Čajkanovića na Zvezdari je danas pre podne bila gužva, ali komšije strpljivo čekaju svoj red.

Čika Pera nema zamerke na ponašanje birača, kaže da su komšije pažljive prema njegovoj imovini.

"Super su, nemam reči, sve najbolje. Ovo je možda 15-20 put da sam ustupio kuću. Prvi put sam to uradio pre jedno 20 godina, za vreme Miloševića. Tako je to bilo, prvo sam ustupio jedan prostor, pa su me iz opštine zamolili da dam i drugi. Dozvolio sam, to su naši ljudi, komšije, kada sam dao jedan prostor, može i drugi", rekao je Mladenović.

Takođe, deda Pera je opštini Zvezdara preporučio i svoju sestru Nadeždu, koja takođe ustupa svoju kuću za izbore. I tako već šest godina.

U dvorištu deda Perine seste Nadežde Tanasković u Velikom Mokrom Lugu velika gužva, njena kuća je danas izborno mesto broj 54, jedno od svega tri u kraju.

Gužva je tolika da je opština postavila šator sa peći na gas, kako bi biračima bilo udobnije, da ne moraju da se smravaju dok čekaju da ostvare svoje pravo.

Baka Nadežda šestu godinu za redom besplatno za izbore ustupa svoju kuću, a, kako je rekla da birači i komšije su pažljivi prema njenoj imovini, "jeste da nakon izbora mora malo da očisti kuću", ali joj to, kako kaže, ne predstavlja nikakav problem.

