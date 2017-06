(VIDEO) GORE OD NUKLEARNOG RATA: Očekuje se erupcija supervulkana koja nas uvodi u ledeno doba

Jeloustoun super vulkan u Vajomingu je bio uspavan 70.000 godina sa malim šansama za erupciju - do sad.



Naučnici su sada pronašli 11.000 kubnih milja magme koja čeka u podzemnim rezervoarima koji deluju kao "sunđer" i koji su spremni da grunu u atmosferu.



Ako se to desi to bi moglo da blokira sunčevu svetlost i izazove nuklearnu zimu ili čak mini ledeno doba.



Sprovođenjem niza numeričkih simulacije ovog procesa, stručnjaci su otkrili da su ovi veliki rezervoari su od ključnog značaja za stvaranje najveće erupcije vulkana na Zemlji.





Erupcija vulkana Ejafjadlajekidl na Islandu 2010. je gotovo potpuno obustavila u avio-saobraćaj širom Evrope - što je najveći prekid avio-saobraćaju od Drugog svetskog rata. Stub dima i pepela dostigao je visinu od 11km, i stigao do Rusije.



Ipak, zabrinjava podatak po kome Jelouston eruptira svakih dva miliona godina, a poslednja erupcija se desila pre 1,2 miliona i 640.000 godina, što znači još jedna nas može zadesiti svakg trenutka.

