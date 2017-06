PORUKA VANZEMALJACA? Razrešena misterija najčudnijeg signala koji smo primili iz svemira

Astronomi su 1977. primetili moćan radio signal, tako snažan, da je jedan od njih na papiru sa rezultatima pretrage napisao "Vau!"

Signal koji je trajao 72 sekunde primetio je dr Džeri Ehman, ali nije uspeo da pronađe odakle potiče.



Teoretičari zavere još od tada tvrde da je "Vau! signal", kako su ga nazvali, zapravo poruka inteligentnih vanzemaljaca.

Međutim, istraživači su sada konačno razotkrili šta je bio pravi uzrok ove pojave. Reč je o tragovima dve komete, koje su tada prošle pored Zemlje.



Profesor Antonio Peris, astronom Sent Pitersburg koledža u Floridi proveo je prošlu godinu istražujući misteriozni signal.



On je otkrio da su dve komete, za koje astronomi tada nisu znali, prošle pored Zemlje 15. avgusta 1977. i to iste noći kada je detektovan "Vau!" signal.



Ove komete otkrivene su tek 2006. ali je tek ove godine, kada su ponovo prošle pored Zemlje, potvrđena Perisova teorija.



U radu objavljenom u časopisu "Journal of the Washington Academy of Sciences" on je dokazao da misteriozni signal nije imao nikakve veze sa vanzemaljcima.

Peris kaže da je oblak vodonika oko kometa oslobodio radijaciju, koju su teleskopi na zemlji detektovali 1977.



Kometama poznatim kao 266P/Kristensen i P/2008 Y2 potrebno je sedam i po godina da obiđu krug oko Sunca.

(Kurir.rs/Daily Mail)