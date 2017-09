MEJOVOJ SE DRMA STOLICA: Mediji joj ne predviđaju da će dugo biti liderka

Britanska premijerka Tereza Mej preživela je u svojoj Konzervativnoj partiji prvu bitku u suočavanju sa poslanicima te stranke posle loših rezultata na izborima, ali je pitanje koliko će moći da ostane na čelu, ocenjuje Bi-Bi-Si (BBC).

Mej je juče na sastanku s poslanicima konzervativaca više puta rekla da joj je žao što je izgubila apsolutnu većinu na prošlonedeljnim vanrednim izborima koje je raspisala kako bi ojačala poziciju.

"Ja sam nas uvukla u ovo, ja ću nas izvući", rekla je liderka konzervativaca.

Posle loših rezultata na izborima, spekulisalo se da bi Mej mogla da bude smenjena s liderske pozicije i s premijerskog mesta, ali je ona odbacila takve navode i krenula da pregovara sa severnoirskom Demokratskom unionističkom partijom o podršci vladi.

Nezadovoljstvo konzervativnih poslanika je zasad utihnulo i svi javno nastoje da pohvale svoju liderku, ali je teško naći ijednog koji bi u poverenju rekao da veruje da će ona ostati ceo mandat na čelu vlade, navodi BBC.

"Osećaj neposredne opasnost po njeno liderstvo slabi. Njeni neprijatelji joj ne dišu za vratom, ali su i dalje tu", navodi politička urednica BBC-ja Lora Kunsenberg.

Konzervatici su sada u nezavidnoj poziciji pošto bi pokretanje smene njihove liderke moglo dovesti do novih parlamentarnih izbora koje nikako ne žele.

Anketa urađena posle izbora pokazuje da bi u slučaju novog glasanja konzervativci mogli dobiti 39 odsto glasova, a laburisti 45 odsto. Torijevci su u vreme raspisivanja izbora u aprilu imali i 20 odsto prednosti nad laburistima, ali se ta prednost osipala da bi na kraju bila 2,4 odsto.

BBC navodi su konzervativni poslanici posle dugo vremena pred sobom prvi put videli ljudsku osobu, a ne "Mejbota". "Prvi put posle više nedelja nije rekla snažno i stabilno", rekao je jedan torijevac.

Gardijan (The Guardian) prenosi da je nekoliko poslanika koji su posle izbora ocenjivali da Mejova treba da se skloni, posle jučerašnjeg sastanka stali uz nju.

Pred Mejovom je veliki izazov kako da dobije podršku za dogovor sa Briselom iz Evropske unije. Ako se opredeli za oštar razlaz sa EU, izgubiće podršku evrofila u redovima konzervativaca, a ako napravi kompromise u želji da zadrži pristup jedinstvenom evropskom tržištu, suočiće se s gnevom predvodnika kampanje za izlazak koji sada imaju veći uticaj.

Levo orijentisani Gardijan navodi da je Mej zasad pridobila poslanike s oba krila partije, čime je "kupila sebi vreme".

Fajnenšl tajms (The Financial Times) navodi da je izraženo žaljenje premijerke na sastanku poslednji u nizu njenih pomirljivih poteza od izbora. Mej je posle izbora odbijala da prizna da je došlo do gubitka, ali je od tada prihvatila mnoge zahteve svojih kritičara - između ostalih smenila je dvoje bliskih saradnika u kabinetu.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir