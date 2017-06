PUTIN SPREMA ODGOVOR: Rusija će uzvratiti na razmeštanje NATO raketa!

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija adekvatno odgovoriti na akcije NATO da bi očuvala strateški balans, istovremeno potrošivši manje novca i ne na uštrb efikasnosti.

"Za Rusiju postoje dve pretnje. Prva je razmeštanje ovih protivraketa u neposrednoj blizini naših granica u istočnoj Evropi, a druga pretnja je što protivraketni bacači za nekoliko sati mogu da se pretvore u lansere za udarne rakete. U istočnoj Evropi će na vodi, na moru, biti postavljeni na brodovima koji će dežurati na Sredozemnom moru i severnim morima i staviće na Aljasku", rekao je Putin u intervjuu američkom režiseru Oliveru Stounu.

Prema njegovim rečima, Rusija je sada praktično okružena sistemima PRO.

"U stvari, to je još jedna gruba velika strateška greška naših partnera, jer će na sve ove akcije Rusija dati adekvatan odgovor i to neće značiti ništa drugo do još jedan krug trke u naoružanju. Pri tome će naš odgovor biti mnogo jeftiniji. Ona (tehnologija) je možda negde grublja, ali će biti efikasna. I mi ćemo očuvati taj takozvani strateški balans. Balans je veoma važna stvar", rekao je Putin.

On je takođe istakao da širenje NATO-a i raspoređivanje sistema protivraketne odbrane u Evropi primorava Rusiju da na to reaguje. Govoreći o širenju alijanse, ruski lider je istakao da umesto toga mogu da se sklapaju sporazumi o bezbednosti i uzajamnoj pomoći ukoliko zemlje smatraju da su u opasnosti.

Putin je dodao da nakon što se raspao Sovjetski Savez, a Iran odustao od nuklearnog programa, nema smisla za raspoređivanjem PRO i proširivanjem pakta.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SILA 14. epizoda: Sudar bombarderskih titana - Tupovljev Tu-95 vs. Boing B-52

(Kurir.rs/ Tanjug)

Foto: Reuters