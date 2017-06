(VIDEO) OLIVER STOUN IZNERVIRAO PUTINA: Mislim da sam uspeo, ali on je navikao da ga kritikuju

Režiser Oliver Stoun govorio je o svom intervjuu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom sa dopisnikom RIA Novosti Aleksejom Bogdanovskom. Stounov film iz četiri dela ove nedelje se prikazuje na američkom televizijskom kanalu „Šoutajm“.



Iako je proveo četiri dana sa Putinom, Stoun je priznao da, ipak, ne može reći da je upoznao ruskog predsednika. Ali je naglasio da je sa njim razgovarao "bez filtera" o onome šta se dešava u svetu

Na pitanje da li je Putin bio iskren sa njim, Stoun je odgovorio da ne zna ali da smatra da se radi o jakom lideru.

"Još uvek ima mnogo problema i on je svestan toga. Sankcije, naravno, takođe ne pomažu. Ali mislim da je čovek koji je ponosan na svoju zemlju i radi za njene nacionalne interese", rekao je Stoun.

On je priznao da je uspeo da iznervira ruskog predsedika.

"Mislim da sam u jednom trenutku uspeo. Mislim da je on navikao da ga izazivaju i kritikuju. Nažalost, često ga kritikuju na Zapadu i mnogo puta nepravedno. Mislim da je bio umoran da stalno to sluša. Rusima je dosadilo da slušaju šta govore Amerikanci ili Evropljani, jer oni misle drugačije. Imamo veoma čudnu situaciju u svetu. Nikada nije toliko kritikovan Kremlj i ruski lider. To je zaista novo… I veoma sam zabrinut zbog toga, jer su najvažnije stvari u životu za mene mir i bezbednost", smatra Stoun.

U vezi sa rusko-američkim odnosima, Stoun kaže da Putin želi saradnju u borbi protiv terorizma, nuklearnom oružju, svemiru i klimi sa SAD. Ipak, ruski predsednik veruje da se politika Amerike ne menja, već samo predsednici.

"Čini se da u SAD postoji „vlada u senci“, prava vlast i rukovodstvo koje upravlja zemljom i donosi odluke. To uključuje ogroman vojno-industrijski kompleks, korporacije, a tu spadaju i obaveštajne službe. Čini se da oni imaju izuzetnu vlast koju nisu imali kada sam bio mlađi. Oni su porasli do monstruoznih razmera. Mislim da su oni namerno napravili toliko problema sa Rusijom. Mislim su oni priterali Trampa uza zid. On nikako ne može da „resetuje“ odnose sa Rusijom, čak ni ako to želi", pesimističan je Stoun.

Režiser je objasnio da se sa Putinom prvi put sastao kada je snimao film o Eduardu Snoudenu, ali da je bio u Rusiji bio i u vreme Brežnjeva i Gorbačova.

"Nisam shvatao ogromne socijalne potrese koji su uticali na ruski narod. Zatim je došla Snoudenova priča i preko nje — Putinova. Tako da ja imam poseban interes prema Rusiji, sa jedne strane, kao spoljni posmatrač, stranac, ali video sam sve te promene. I mislim da je to veoma loše, da ste u ovoj drami predstavljeni kao neprijatelji. To zaista nikome nije potrebno", kaže Stoun i dodaje da će sigurno zbog ovog filma biti kritikovan u SAD.

"Bez obzira na to ko i šta piše o tome, svejedno na kraju niko neće reći da je odlično. Ali ovo je važan film. Važno je da se pokaže u Americi. Mnogi ljudi će ga pogledati i reći „možda on i nije tako loš momak“. Film će se gledati širom sveta, u Aziji, u Africi. To je pokušaj da se stvori javnost među našim narodima", rekao je Stoun.

Režiser je na pitanje da li očekuje bolje odnose između SAD i Rusije rekao da ima nadu u to.

"Nadam se. Gospodin Putin je sigurno spreman da razgovara. Uvek je govorio da bez obzira koliko ste pesimista, uvek postoji nada. Mislim da je važno da se shvati da je neophodno uložiti napore da se postigne mir", zaključio je Stoun.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)