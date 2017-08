OVO JE 10 NAJVEĆIH ZALA KOJA NAS USKORO ČEKAJU: Imaćemo probleme od kojih se diže kosa na glavi

Sa kojim problemima se čovečanstvo suočava danas, velikoj većini ljudi savršeno je jasno i onima koji su svesni razmere opasnosti, od toga im se diže kosa na glavi. Budućnost od 30-ak godina čini se vrlo mračnom već danas i zato je već sad vreme da se razmišlja o problemima koji će čovečanstvo pritiskati 2050. godine. BBC fjučr nau istražio je tačno to i složio svoju top listu 10, koju je Express nešto drugačije argumentovao.



Genetsko modifikovanje ljudi

Menjanje DNK ljudi kako bi bili otporni na određene bolesti čini se poput svetog grala medicine. Istorija čovečanstva, a posebno 20. i 21. veka uči nas, međutim, da pri svakoj savršenoj i spasonosnoj ideji valja računati na otvaranje vrata propasti. Ovde je to etička dilema o tome na kom mestu će takva genetska manipulacija prerasti u "dizajniranje beba" u fazi embriona kako bi deca imala određeni stepen inteligencije, određen izgled... Čovečanstvo će morati, prvo, da definiše šta čini čoveka, a potom i u svakoj laboratoriji, univerzitetu i korporaciji da postavi etičare koji će držati stvar pod kontrolom.



Starije stanovništvo nego ikad pre

Ljudi je na svetu sve više, ali i žive sve duže. Danas je na svetu stogodišnjaka pola miliona. Do kraja veka biće ih 26 miliona. EU, Japan, Kina, društva će imati veliki udeo stanovnika starijih od 65 godina, a njima će trebati nega. To znači medicinske troškove, pa i ličnu negu, za šta su Japanci već počeli da razvijaju robote, a svakako useljavanje mladih iz zemalja trećeg sveta.



Izgubljeni gradovi

Klimatske promene, otapanje polova i glečera, posledično rast nivoa mora, nema načina prema kom bi gradovi poput Majamija do polovine 21. veka mogli da izgledaju ovako kakvi su danas. U opasnosti je skoro celi Bangladeš, minijaturne nacije po Pacifiku, Holandija, dolina Neretve, delte velikih reka Nila, Temze, Amazona.



Novi geopolitički sukobi

Poslednje godine potpuno su izmenile svet, geopolitički do neprepoznatljivosti. Bliski istok je razoren, ima niz država koje su nefunkcionalne zbog ratova, Severna Koreja je počela da lansira već i neke vrlo nezgodne projektile, a ima i nuklearnu bombu, konačno, videli smo šta se događa nepripremljenom Zapadu kad mu na vrata zakuca egzodus od samo dva miliona očajnih izbeglica. A tek počinje. Hakeri muljaju po nacionalnim izborima, nacionalisti i ekstremna desnica su u rastu, opasne tehnologije su sve dostupnije, bitke za resurse sve intenzivnije...



Sigurno putovanje automobilom

Urbanizacija, vozovi koji jure brzinom metaka, pa opet, u svetu je automobila sve više. Srednja klasa jako se razvija u Kini, pojavljuje se u Indiji i ti ljudi i za sebe žele ono što ima ili je imao Zapad. Sve projekcije govore da će automobila biti toliko da će uticati na okolinu, infrastrukturu, energente, ko zna što će uopšte biti sa tehnologijama automobila bez vozača...

Borbe za resurse

Da, reč je o vodi, o energentima, o hrani... A to je samo deo priče. Retki metali, od kojih zavise mnoge visoke tehnologije, 90 odsto njih nalazi se u Kini. I projekcije govore da će biti potrošeni za 20 godina.



Kolonizacija drugih svetova

Svemirski turizam već godinama je ozbiljan projekt kojim bi se istraživanje jeftinih, jednostavnih i sigurnih putovanja u svemir moglo samofinansirati, postati isplativo. Stiven Hoking apsolutno nije jedini, a smešno je i pomisliti da bi bio prvi koji je upozoravao da je čovečanstvo vrlo brzo mrtvo ako se ne otisne u svemir. Iz niza razloga. Mnogima je odavno jasno i to da su dosadašnja putovanja u svemir smešno muvanje po vlastitom dvorištu.



Bildovanje moždanih sposobnosti

Kafa, čaj, ali i razna prirodna ili veštačka sredstva, neretko i droge; sve to se već danas koristi po univerzitetima, kompanijama, u svakodnevnom životu kako bi si ljudima povećale intelektualne sposobnosti. Nismo ni svesni koliko se u tom procesu oslanjamo na kompjutere, pametne telefone i slične uređaje. Danas se već otvoreno sanja o sredstvima koja bi od mozga ciljano činila superuređaj. Ili o implantatima.

Veštačka inteligencija i dominacija

Još je Isak Asimov pisao i razmišljao o tome kako da čovek zaštiti svoj integritet u svetu u kom će se sve više oslanjati na veštačku inteligenciju. A ona se razvija sve brže, da nije materijalnih ograničenja poput svojstava subatomskih čestica, bio bi to klasični primer eksponencijalnog rasta. Lako za to dok se sve ono što se isprogramira odvija kako treba. Ali, šta kad dođe do kvara? Šta kad dođe do greške u proceni situacije? Šta kad neko gadno zabrlja? Šta kad... Ali SF pisci već pišu o onome šta nas čeka u budućnosti.

(Kurir.rs/Express.hr)

Foto Profimedia