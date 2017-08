SRPKINJA GLEDALA MASAKR U BARSELONI: Odjednom su se čuli krici i nastao je haos, hiljade ljudi su počeli da beže

Drugari puno vas mi je poslalo poruke da me pita da li sam ok?! Jesam bez brige! Hvala sto brinete... eto desilo se i to da sam bas u ulici na snimanju gde je teroristicki napad! Ovo je strasno sta se desava u svetu... Nema poginulih iz Srbije koliko sam cula niti iz okolnjih zemlja... jer ovo je jedna od najprometnijih ulica koju posecuju turisti ... Iskreno saucesce porodicama poginulih 🙁😕🙏

A post shared by DIANA MORIC (@diannafitness) on Aug 17, 2017 at 10:07am PDT