(FOTO) STRAVIČAN ZLOČIN: Otišao sa bivšom devojkom na planinarenje, objavio sliku na Instagramu, pa je zverski ubio

Džoli Kalan i Loren Baner su bili u ljubavnoj vezi, ali su posle nekog vremena raskinuli. Džoli nije želela da bude s Lorenom, ali on to nije prihvatio. On ju je nakon raskida konstantno zvao na mobilni, slao joj poruke, a ponekad čak i uhodio.

I haven't posted a picture of myself in so long. Gas station bathroom status. A post shared by Loren Bunner (@lorendaniel) on Aug 22, 2015 at 8:25pm PDT

Slomljeno srce zbog raskida je normalno, ali je Loren svojim neprihvatanjem stvarnosti postajao nesnosan. Džoli je pristala da ostanu prijatelji i smatrala je da je njen tada bivši dečko to prihvatio.

Oh, @joleeisakitten the photographer. A post shared by Loren Bunner (@lorendaniel) on Aug 30, 2015 at 10:13am PDT

Pa ipak, kad su se dogovorili za "prijateljsku" šetnju i planinarenje na Pinoti Trejlu u Alabami, on je učinio nešto što niko nije mogao ni da nasluti. Pošto je na Instagramu objavio nekoliko fotografija kako uživaju na planinarenju, on ju je ubio.

Oh, ya know. Just enjoying the view. @joleeisakitten A post shared by Loren Bunner (@lorendaniel) on Aug 30, 2015 at 9:57am PDT

Upucao je s leđa, a zatim i među oči, pa je bacio s litice. Pošto je počinio ovaj stravičan zločin, pozvao je policiju i sve priznao.





(Kurir.rs/Mirror.co.uk)

(Foto: Instagram printscreen)