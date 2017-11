(FOTO) HOROR U CENTRU GRADA! ĐAVOLJA KUĆA OD KOJE PODILAZI JEZA: Na krovu crne lobanje, a stravične ruke iskaču iz zidova!

Сегодня на тут бае вышла стать про очень интересный дом в Ратомке, но без указания адреса, немного полистал гугл карты и нашёл адрес: улица Линейная. Дом просто интереснейший, он ещё не до конца сделан, но уже обилие рук, черепов, чертей на крыше радует. Самое интересное что к черепам подведена подсветка и всё это будет освещаться ночью. Жду окончания стройки) #трэш #ратомка #черти #смерть #череп

A post shared by Dima Bakhir (@dima67574) on Aug 23, 2017 at 11:31am PDT