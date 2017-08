AMERIČKI AMBASADOR U RUSIJI: Antiruske sankcije su glup instrument

Antiruske sankcije su „glup instrument“, ali su bile neophodne, saopštio je američki ambasador u Moskvi Džon Teft.

„Čini mi se da su sankcije glup instrument. O tome nema šta da se kaže, svi to znaju“, rekao je on u intervjuu radiju „Eho Moskva“.

Prema rečima diplomata, sankcije protiv Moskve su bile uvedene kao alternativa vojnim akcijama.

„Niko to nije želeo, ni Rusija nije želela da uđe u rat sa SAD, koliko znam. Zato je potrebno da postoje pokušaji da se izrazi neslaganje sa tim što je bilo ocenjeno kao kršenje međunarodnog prava i za to su bile uvedene sankcije“, izjavio je Teft.

SAD su uvele sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajine 2014. godine, nakon čega su ih više puta proširivanje.

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je ranije zakon kojim se proširuju sektorske sankcije protiv ruske ekonomije. Između ostalog, on smanjuje maksimalan rok finansiranja ruskih banaka koje se nalaze pod američkim sankcijama, do 14 dana i do 60 dana kompanijama iz naftogasnog sektora (ranije je bilo 30 dana, odnosno 90 dana).

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)

(Foto: Profimedia)

