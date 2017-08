(VIDEO) POSLEDNJE REČI PRINCEZE DAJANE: Na zadnjem sedištu smrskane glave šaputala je ovo!

U pariškom tunelu 31. avgusta oko ponoći smrtno je nastradala princeza Dajana. Zbog neprilagođene brzine i vozača, čiji je test krvi upućivao na to da je bio pijan, njen auto se zabio u jedan od stubova tunela. Na licu mesta poginuli su Dajanin novi partner Dodi Al-Fajed i vozač Henri Paul.

Telohranitelj Trevor Rese-Džons jedini je preživeo nesreću, dok je Dajana preminula četiri sata kasnije u bolnici.

Minute nakon nesreće, u polusvesti na zadenjem sedištu, smrskane glave i grudnog koša, Dajana je, kaže Džons, tiho dozivala Dodija. Na samrti su je takvu snimili i paparaci koji su ih uhodili preko celog Pariza. Oko jedan ujutro informaciju o nesreći je preko ambasadora dospela i do palate u Škotskoj, gde su bili Dajanin bivši suprug Čarls i njegova majka, kraljica Elizabeta II. Čarlsu je javljeno da je Dajana bila u saobraćajnoj nezgodi, ali da je samo slomila ruku.

Preko novinara oko 3:30 sati princ i kraljica saznali su kako je Dajana preminula na operaconom stolu. Usledio je haos. Elizabeta je Čarlsa nagovorila da ne budi prinčeve, nego da im tužne vesti objavi tek ujutro.

Čarls je bio van sebe. Znao je da će javnost za sve kriviti njega i bojao se da je ugrožen i sam opstanak monarhije. Dodatno se užasavao medijske pažnje koja će zapasti njegovu ljubavnicu Kamilu, koja ga je još te noći telefonski tešila. Kad su ujutro Vilijamu i Hariju rekli da im je poginula majka, odveli su ih na misu dok je Londonom vladao haos.

Čarls je s Dajaninim sestrama privatnim avionom otišao po telo, a Elizabeta i Filip su odbili da se vrate u London. Tvrdili su da žele da zaštite dečake pre suočavanja s javnošću na sahrani. Javnost je ludovala. Kraljicu su prozivali, a neki su čak implicirali da ima veze s dajaninom smrću.

Premijer Toni Bler ju je danonoćno zvao i govorio da “u ime spasenja monarhije da izjavu i vrati se u London”. Čarls se vratio sinovima u Balmoral i započele su svađe oko pripreme sahrane. Kraljica je htela da bude privatna, no Čarls i Filip su je uveravali da će to samo dodatno razgneviti građane i da im treba dati priliku da se dostojanstveno oproste od svoje princeze.

Sahrana, koja je od početka do kraja trajala više od pet sati, održana je 6. septembra. Čak tri miliona ljudi bilo je na ulicama Londona, a prenos je pratilo gotovo tri milijarde ljudi.

"To je najteži dan mog života, iako mislim da danas nijedno dete ne bi naterali da pred milionima hoda iza kovčega svoje majke. Gledao sam ljude sa strane ulica koji su naricali i mislio sam: ‘Zašto plačete, niste je ni poznavali’. No sad mi je drago da sam odradio taj put, mnogo je značilo meni, ali i narodu", rekao je Hari. I on i Vilijam brane postupke svog oca i bake koji se punih pet dana nisu vratili iz Balmorala u London.

"Nema teže stvari od toga da kažeš detetu da mu je drugi roditelj mrtav, samo su hteli da nas zaštite", rekao je Vilijam. Kraljica je na kraju, na dan sahrane, prošetala među silnim cvećem i buketima ispred palate, naklonila se ispred Dajaninog kovčega i spustila, prvi put u istoriji, zastavu iznad Bakingemske palate na pola koplja.

Vilijam i Hari u crkvi su sedeli pored oca i bake. Niko od njih nije održao govor, ali je zabeleženo da se kraljica nekoliko puta suptilno naklonila Dajaninom kovčegu. Dajana je sahranjena na očevom imanju, na ostrvu usred jezera. Porodica Dajaninog brata naplaćivala je ulaz posetiocima, ali su povodom dvadesete godišnjice smrti sve glasnija šuškanja da se grob preseliti u London.

