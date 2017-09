JOŠ MALO PA NESTALO: Sve veća pomama među turistima za ovih 12 država

S obzirom na to da iz godine u godinu turizam u njima sve više cveta, ove zemlje bi trebalo posetiti pre nego što gužve postanu prevelike.

Na vrhu liste zemalja koje u skoroj budućnosti očekuje turistički bum nalazi se Sijera Leone.



Ova mala zapadnoafrička država samo u 2016. godini ostvarila je 310 odsto prihoda od turizma u odnosu na 2015. godinu, a turistima ima da ponudi predivne plaže, idilična naselja i ljubazno lokalno stanovništvo.



12 zemalja koje postaju sve popularnije među turistima su:



1. Sijera Leone - do 310%



2. Nepal - do 39,7%



3. Island - do 39%



4. Južna Koreja - do 30,3%



5. Moldavija - do 28,6%



6. Čile - do 26%



7. Vijetnam - do 24,6%



8. Japan - do 21,8%



9. Lihtenštajn - do 21,7%



10. Kiribati - do 21,6%



11. Kuvajt - do 20,7%



12. Madagaskar - do 20%

(Kurir.rs/Daily Mail)

(Foto: Profimedia)