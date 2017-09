@Regrann from @kokov_yuriy - Сегодня в 02:50 в районе населенного пункта Эльбрус со склонов ущелья Адыл-Су сошел мощный селевой поток. Без газоснабжения остаются пять населенных пунктов. В нескольких местах смыло федеральную дорогу Прохладный – Азау и три пешеходных моста. Для ликвидации последствий ЧС, в полном объеме задействованы все необходимые силы и средства. . . #07_elbrus #нейтрино #эльбрус #elbrus #5642 #mtelbrus #кабардино_балкария #нальчик #кавказ #russia #горнаяроссия #kavakaz #мчскбр #эвпсо #горы #caucasus #mountelbrus #стихия #приэльбрусье #сель #чс #скфо

