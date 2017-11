REŠENJE KRIZE? Glavna tema sastanka Putina i Trampa biće Sirija

Sirijsko rešavanje krize, kao tema mogućeg sastanka ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa je u procesu „usaglašavanja“.

Kako je naveo portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, ima mnogo tema za razgovore dvojice lidera, zato je u opštem interesu da oni „pronađu mogućnost za više-manje nastavak dijaloga“.

Po njegovim rečima, u rešavanju krize u Siriji ima mnogo pozitivnih momenata.

„Međutim, to zahteva zajedničke napore za podizanje na kvalitetniji nivo rešavanju krize. Sve to traži saradnju“, zaključio je on.

Ranije je Peskov saopštio da se dogovara sastanak Putina i Trampa na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija)

(Foto: Sputnjik/EPA)

