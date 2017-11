NIJE ONAKVA KAKVA MISLE DA JE: CNN razotkrio pravo lice Melanije Tramp

"Melanija je vrlo tiha i ne pokazuje previše emocija. Iako mnogi misle da je to njena uloga kao prve dame, ona je privatno zaista takva", rekla je Kejt Benet, CNN novinarka iz Bele kuće.

U poređenju sa Mišel Obamom, Melanija je vrlo tiha i rezervisana, pa je mnogi verovatno zato doživljavaju kao nesrećnu ženu. Ali, kada je entuzijazam prema poslu u pitanju, Benetova kaže da se ove dve dame ne razlikuju mnogo. Melanija nikako nije neodlučna i suzdržana, kako se nagađalo. Javne dužnosti prve dame obavlja vrlo odsečno i posvećeno.

"Primetila sam da vrlo lako stupa u kontakt, a posebno zadovoljstvo čini joj to da je okružena decom. To smo imali prilike da vidimo na njenom putovanju u Evropu ovog proleća, kada je u bolnicama obilazila bolesnu decu i kada je posećivala decu u školama", rekla je novinarka, i dodala da je to bio njen najupečatljiviji javni nastup.

"Primetila sam i da je jako fokusirana na majčinstvo, pa mislim da joj je najveća briga njen sin i to kako da mu bude dobra majka", rekla je Kejt Banet.

