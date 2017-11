(VIDEO) NOVI GRIP ĆE UBITI MILIONE: Naučnici nemoćni, otkrili zašto su postojeće vakcine neefikasne!

Efikasnost vakcine protiv gripa prošle je godine bila ograničena pa je zaštitila samo 20 do 30 odsto vakcinisanih pacijenata, ustanovili su naučnici koji rade na razvoju drukčijih tehnika njegove proizvodnje u kojoj ne koriste kokošja jaja.

Limitirana efikasnost objašnjava se mutacijom soja H3N2, dominantnog gripa u sezoni 2016. godine, objasnili su virolozi čije je istraživanje objavljeno u stručnom časopisu američke akademije znanosti “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Vakcina za sezonu 2017./2018. slična je prošlogodišnjem, što je pretpostavka za “tešku sezonu, ako bude ponovno dominantan virus tipa H3N2”, objasnio je Skot Hensli, profesor Medicinskog fakulteta Perelman Univerziteta u Pensilvaniji i glavni autor istraživanja, koji uprkos svemu preporučuje vakcnisanje.

Vakcina iz 2016. je bila poboljšana, na način da joj je dodata nova verzija toga mutirajućeg proteina, ali bez većeg uspeha, objasnio je on.

Sezonska vakcina protiv gripa proizvodi se od visoko pročišćenih virusa koji se uzgajaju u jajima, a kasnije se inaktiviraju. U pravilu sadrži tri virusna soja, najčešće dva tipa A i jedan tip B, a to su tipovi virusa koji najčešće kruže u predsezoni epidemije gripa.

Manji deo vakcine proizvodi se iz staničnih kultura koje su brže i fleksibilnije.

Sastav određuje SZO na osnovu praćenja kretanja i promena virusa.

Vakcina protiv gripa prvi je put proizvedena 1931. na oplođenim kokošjim jajima, a prvi put primenjena na američkim vojnicima 1940. tokom priprema za Drugi svetski rat. Vrlo je brzo postalo jasno da njegova primena utiče na smanjenje smrtnosti i na smanjenje broja oboljelih od gripe.

Hensi i njegov tim ustanovili su da se mutirajući protein virusa H3N2 teško razvija u oplođenim kokošjim jajima.

Došli su i do zaključka da antitela koja su se razvila kod kuna (životinjske vrste na kojoj se obavljaju eksperimenti za vakcinu protiv gripa) i kod ljudi, izložena virusu proizvedenom u oplođenim jajima, teško neutrališu virus H3N2.

Ali antitela novog mutirajućeg proteina proizvedena u staničnoj kulturi bila su mnogo efikasnija, tvrdi Hensli, pojasnivši da je antigen molekula koja potiče stvaranje antitela, odnosno imunu reakciju.

“Naša iskustva upućuju na to da su antigeni virusa gripe koji se gaje u drugim sistemima, a ne radi se o kokošjim jajima, verovatno pogodniji za podsticanje imune reakcije u organizmu, jer proizvode antitela koja neutrališu dominantan virus gripe A, podtip koji je u cirkulaciji”, objasnio je Hensli.

“Trebali bi uložiti u nove tehnologije koje će nam omogućiti povećanje proizvodnje vakcine protiv gripa koje ne zavisi od kokošijih jaja. Ali iščekujući taj dan, savetujem svima vakcinisanje protiv gripa svake godine, jer je i ograničena zaštita od podtipa H3N2 bolja nego nikakva”, istakao je naučnik.

