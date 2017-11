DŽON KERI: Izrael je kriv, Palestinci su dobri

On je u novoobjavljenom snimku saopštio da se većina izraelskih ministara protivi osnivanju palestinske države.

Izraelski TV Kanal 10 je sinoć emitovao taj snimak sa konferencije u Dubaiju održane ove godine, u kome Keri hvali Palestinsku upravu za posvećenost nenasilju.

"Palestinci su uradili izuzetan posao, ostajući posvećeni nenasilju. I, zapravo, kada se intifada (pobuna protiv izraelske uprave) dogodila, oni su obezbedili nenasilje na Zapadnoj obali", rekao je Keri, aludirajući na talas nasilja koji je počeo u jesen 2015. godine, kada su usamljeni palestinski napadači izvodili napade na Izraelce mahom noževima.



"To je previdela opšta (izraelska) populacija jer to nije tema diskusije. Zašto? Zato jer je većina ministara u aktuelnoj izraelskoj vladi javno objavila da nije za palestinsku državu", rekao je Keri na skupu na kome su učestvovali i lider izraelske opozicije Isak Hercog i vodja jedne arapske partije u Izraelu Ajman Odeh.



Ostalo je, međutim, nejasno da li Keri bio svestan da je sniman i da li je objavljeno sve što je rekao. On je upozorio da nezadovljstvo među Palestincima može da preraste u nasilje i da trenutni status kvo ne može da potraje.



"Ako vidite 40.000 dece kako marširaju na zid svaki dan sa transprentima na kojima piše 'dajte nam naša prava', ne mislim da će Palestina biti zauvek imuna na pokrete za gradjanska prava koji su zahvatili druge nacije širom sveta", rekao je Keri.

On je dodao da bi ga začudilo da za deset godina mladi palestinski lider ne dođe i kaže da su pokušali bez nasilja u poslednje tri decenije, a da to ništa nije donelo Palestincima.



Keri je označio Hercoga kao možda najbolju nadu za postizanje mirovnog sporazuma s Palestincima i pohvalio više bivših izraelskih lidera, rekavši da bi njihove primere trebalo slediti u pregovorima.



Izraelsko-palestinski pregovori uz Kerijevo posredovanje doživeli su krah u aprilu 2014. godine i od tada nisu obnovljeni.



Hercog inače danas više nije lider pomenute partije jer je izgubio na partijskim izborima.



"Morate imati volju da sklopite mir. Ako postoji volja da se postugne mir, (Ehud) Olmert, (Ehud) Barak, (Jicak) Rabin i (Šimon) Peres sugerisali su kako da to uradite", rekao je Keri, pomenuvši bivše izraelske premijere.



Takođe je govorio o koracima za osiguranje bezbednosti Izraela posle eventualnog stvaranja palestinske države.



U odgovoru na emitovanje snimka, kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua najavio je da će on "nastaviti da čuva bezbednost Izraela i nacionalne interese, bez obzira na bilo kakav pritisak onih koji su pokušali da navedu (Izrael) da učini opasne koncesije i nisu uspeli".



Takođe je krivica na zastoj u pregovorima pripisana odbijanju Palestinaca da priznaju Izrael u bilo kojim granicama. "Na nesreću Džon Keri još nije to shvatio", navodi se u saopštenju Netanjahuovog kabineta.

(Kurir.rs/Beta)

(Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir