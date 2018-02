PUTIN IH RASKRINKAO: Ruski predsednik razotkrio američku olimpijsko-izbornu zaveru!

Ruski predsednik Vladimir Putin optužio je SAD za mešanje u predstojeće predsedničke izbore u Rusiji, i za to je dao vrlo zanimljiv argument.

Kako javlja Vašington post, Putin tvrdi da je navodno mešanje SAD u rusku predizbornu kampanju odmazda za navodno rusko uplitanje u američke izbore prošle godine. Putinove optužbe stigle su uoči susreta sa američkim kolegom Donaldom Trampom na marginama samita APEC u Vijetnamu.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ovog meseca već je diskvalifikovao dvojicu ruskih skijaša i još uvek razmatra zahtev da se Rusija kolektivno diskvalifikuje sa Zimskih olimpijskih igara koje se održavaju početkom iduće godine u Pjongčangu, u Južnoj Koreji.

Činjenicu da se Olimpijske igre održavaju mesec dana pre ruskih predsedničkih izbora, na kojima će se Putin kandidovati za svoj četvrti predsednički mandat, ruski predsednik očito vidi kao dokaz da su dva događaja na neki način povezana.

Putin je ove optužbe izneo prilikom poseta ruskoj fabrici u Uralu.

“Ono što me brine je to što Olimpijske igre počinju u februaru, a kada su naši predsednički izbori? U martu. Postoje vrlo velika sumnja da se sve ovo radi kako bi se stvorila atmosfera nezadovoljstva, koja je nekome potrebna, sportskih navijača i sportista da je država navodno bila uključena u kršenja pravila i da je za to odgovorna“, rekao je Putin tokom razgovora sa radnicima Čeljabinske fabrike kompresora.

“SAD želi da stvori probleme u ruskim predsedničkim izborima kao odgovor na naše navodno mešanje u njihove”, dodao je.

Predsednik Rusije je konstatovao da današnje međunarodne sportske organizacije, uključujući i MOK, veoma zavise od velikog broja komponenata, prvenstveno sponzora, zatim od kupaca televizijskih prava, od oglašivača. Prema njegovom mišljenju, "to je ogroman sloj veza i zavisnosti“.

„A kontrolni paket nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama“, jer se tamo nalaze glavne kompanije koje naručuju i plaćaju za televizijska prava, tamo su glavni sponzori, glavni oglašivači“, dodao je ruski lider.

Svetska anti-doping agencija je u septembru odbacila 95 prijava za doping ruskih sportista zbog nedostatka dokaza, ali nacionalne anti-doping agencije SAD-a i još 16 zemalja svejedno traže da se Rusiju diskvalifikuje sa Zimskih olimpijskih igara.

Kurir.rs/ index.hr

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir