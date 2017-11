(VIDEO) FANATIČNIJI OD ISLAMISTA, A PRETE EVROPI: Šokantan snimak otkriva kako se za rat spremaju beli nacionalisti!

Generation Identiti (GI), panevropska grupa, zvanično je lansirala svoju novu ekspozituru u Velikoj Britaniji prošlog meseca, ali su prikriveni novinari iz ITV-a učestvovali na treninzima.



Jedan čovek koji je tajno snimljen za dokumentarni film "Undercover - Inside Britain's Nev Far Right", opisao je nedeljni kamp GI u Francuskoj kao "zaista dobar". "Trenirali smo dva sata ujutru", dodao je on. "Na kraju nedelje ... imali smo lažnu demonstracije.



"Bilo je stvarno realno, jer su imali stvari poput biber spreja, sve. Bilo je stvarno organizovano. "



On konstatuje: "Imamo dobre djevojke, odgovaramo momcima ... za koju stranu želite da igrate? Za degenerate ili patriote? "



Jedan visoki norveški član GI objasnio je novinaru koji se infiltrirao u grupu tokom šest meseci: "Želimo mlade normalne ljude koji žele da se uključe u borbu i mi ih obučavamo."



Video snimci prikazuju oko 200 članova koji praktikuju borbu prsa u prsa na "Identitarnom letnem univerzitetu", pre nego što paradiraju sa uniformama saa logotipom GI na smotri.



GI, koja je nastala u Francuskoj i proširila se širom Evrope, tvrdi da ona predstavlja "autohtone Evropljane" i propagira teoriju zavere o krajnjem desničarstvu da belci postaju manjina u onome što zove "Velika zamena".



Ona je svoje prisustvo u Velikoj Britaniji objavila postavljanjem banera na Vestminster mostu sa porukom "Branimo London - Stop Islamizaciji" i regrutuje nove članove.

