(VIDEO) PUĐDEMON SE ŽALI: Tretiraju me kao pedofila ili ubicu, to nije pravda nego osveta

Puđdemon se trenutno nalazi u Briselu gde je otišao kada što je Katalonija proglasila nezavisnost, a Madrid smenio katalonsku vladu.

On i još četvoro ministara predalo se u Belgiji, a pušteni su dan kasnije.

"Tretiran sam kao kriminalac, pedofil, serijski ubica... To je zlostavljanje... Ovo je korišćenje sudova u političke svrhe. To je pretnja jer zločin za koji sam ja optužen može da me zatvori iza rešetaka i do 30 godina. To je ludost. To nije pravda, već osveta“, rekao je.

"Nisam pobunjenik. Nemam duh pobunjenika niti želim da budem jedan. Veoma sam disciplinovan, samo želim da učinim ono što je moj parlament odobrio. To je veoma normalno, nema ničega pobunjeničkog u tome", dodao je.

