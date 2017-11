TRAMP: Putin mi je rekao da se nije mešao u američke izbore, mislim da je uvređen zbog tih optužbi

"On (Putin) rekao mi je da se apsolutno nije mešao u naše izbore", rekao je Tramp novinarima u avionu na putu od Dananga ka Hanoju.

"Svaki put kad me vidi, kaže mi da to nije uradio i stvarno mu verujem kad mi to kaže", rekao je Tramp i dodao da se Putin oseća uvređenim zbog otpužbi da se Rusija mešala u izbore u SAD.

foto: EPA



Tramp je dodao da je za SAD važno da imaju dobre odnose s Rusijom zbog Severne Koreje, koja je trenutno najveći američki problem.

Tramp i Putin su učestvovali na samitu zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

foto: EPA

Iako je bilo najavljeno da će zvanični sastanak dvojice predsednika biti održan na marginama samita APEK-a, Bela kuća je pred Trampov dolazak u Vijetnam saopštila da do toga neće doći.

Tramp i Putin su se pozdravili i rukovali pred gala večeru i kratko razmenili nekoliko reči.

Kurir.rs/Beta

Foto: EPA

