NAROD OSUDIO TRAMPA NA SMRTNU KAZNU: U severnokorejskim medijima osvanula šokantna pretnja

U tekstu piše da je Tramp uvredio zemlju kadaje osudio njihovu "okrutnu diktaturu" tokom azijske turneje.

"I zbog toga treba da bude ubijen", prenosi Indipendent.

"Usudio se da udari na dostojanstvo vrhovnog vođstva i to je zločin koji nikada ne treba da mu se oprosti. On treba da zna da je užasan kriminalac koga je korejski narod osudio na smrt", navodi partijski list Rodong Sinmun.

North Korea 'sentences Donald Trump to death' in state newspaper editorial https://t.co/zHvr0Wa1zj — The Independent (@Independent) 15. новембар 2017.

Tramp je i kukavica jer je otkazao posetu severnokorejskog granici, navodi list koji tvrdi da se to nije dogodilo zbog lošeg vremena već zato što je bio previše uplašen.

Tokom azijske turneje, predsednik SAD pokušao je da ujedini tamošnje zemlje u pokušaju da se "obori" nuklearno oružje Pjongjanga.

Takođe, Tramp nije odustao od slanja provokativnih tvitova, tako da je napisao: "Zašto bi me Kim Džong-un vređao nazivajući me 'starim', kada ja njega NIKADA ne bi nazvao 'malim i debelim'? Pa dobro, ja se toliko trudim da budem njegov prijatelj - i možda će se to i desiti jednog dana".

