(VIDEO) PRVI GEJ ČEČEN SE JAVNO PREDOMISLIO: Na televiziji objasnio šta se stvarno desilo!

СЕНСАЦИОННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ» В ДЕЛЕ МОВСАРА ЭСКЕРХАНОВА. Рассказ о том, как западные СМИ использовали душевно больного человека, якобы сбежавшего из Чеченской Республики. Собственный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в Германии Беслан Дадаев провел шокирующее расследование. Ждите новых фактов в истории Мовсара Эскерханова. Скоро на телеканале «Грозный»! #ЧГТРК #Чечня #Грозный

