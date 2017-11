TEORIJA ZAVERE, HAMAS OPTUŽUJE MOSAD: Palestinskog eksperta za dronove ubili agenti sa bosanskim pasošima

Palestinski Hamas saopštio je da agenti izraelskog Mosada s bosanskim pasošima stoje iz ubistva Muhameda Alzoarija, eksperta za dronove te ekstremističke islamske organizacije, u Tunisu prošle godine.

Muhamed Nazal, član političkog krila Hamasa, izjavio je na konferenciji za novinare u Bejrutu da je istraga pokazala kako su u okviru priprema za ubistvo iznajmljena dva stana.

Alzoarija su agenti Mosada pomno pratili četiri meseca pre ubistva, a pomagale su im i druge obaveštajne agencije. Nazal je dodao da su agenti Mosada imali bosanske pasoše i da su oni odgovorni za smrt eksperta.

Nakon ubistva, Hamas je osnovao komisiju za istragu koju je predvodio Nazal.

"Došli smo do jasnih zaključaka ko je iza ubistva", rekao je on, prenose izraelski mediji. To nije prvi put da Hamas optužuje Izrael za ubistvo Zavahrija. Ubrzo posle tog ubistva vojno krilo Hamasa je reklo da je Alzoari pravio dronove za organizaciju i da je kriv Izrael.

Alzoari je navodno ubijen iz neposredne blizine, na njega je ispaljeno šest metaka, od kojih su ga tri pogodila u glavu. U izveštajima o ubistvu je navedeno da je ubica profesionalac i da nije ostavio trag.

Alzoari (45) je bio nekadašnji pilot avikompanije Tuniser. Bio je predsedavajući organizacije civilne avijacije južnog Tunisa i obučavao mlade da upravljaju dronovima.

Smatran je pristalicom palestinske borbe za nezavisnost. Pre nego što je ubijen nekoliko godina je dobijao pretnje jer je umešan u proizvodnju bespilotnih letelica.

Libanski list Al-Akbar preneo je da je Alzoari radio za vojno krilo Hamasa od 1990-tih godina, a sarađivao je i s libanskim proiranskom Hezbulahom.

Vlasti Tunisa su ga gonile zbog čega se preselio u Siriju ali se vratio 2011. godine.

Izraelski neprijatelji su ranije Mosadu pripisali, između ostalih, ubistvo Imada Mugnijea operativca Hezbolaha u Damasku 2008. godine. Izrael niti potvrđuje niti poriče ni jednu od tih aktivnosti u inostranstvu i samo kaže da zadržava pravo da se bori protiv terora izvan svojih granica.

