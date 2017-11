(VIDEO) STRAHOTA NA PACIFIKU, 2 ZEMLJOTRESA, PA CUNAMI: Posle žestokih potresa, panika na ostrvima!

Primećeni su cunami talasi ka Novoj Kaledoniji i Vanuatuu. Očekuje se da će talasi do jednog metra visine stići do Nove Kaledonije, a nešto niži do Vanuatua, saopštio je Pacifički centar za upozorenje od cunamija.

Prema njihovom procenama, cunamiji sa mogući u opsegu od 300 kilometara od epicentra.

Zemljotres se dogodio u ponedeljak u 9.43 sata po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara, prenosi Rojters.

Prethodno je u toj oblasti zabeležen zemljotres jačine 6,6 stepeni po Rihterovoj skali.

Za sada nema podataka o materijalnoj šteti.

