(VIDEO) MISTERIOZNI LOPOV IZLUDEO FBI: Iskočio iz aviona sa vrećom para i nikada ga nisu uhvatili!

Čovek zvani D.B. Kuper uz pretnju bombom oteo je avion koji je leteo od Portlanda do Sijetla 24. novembra 1971. Nakon što je u Sijetlu oslobodio putnike i posadu, naredio je pilotima da polete za Meksiko, a potom je skočio s padobranom kroz zadnja vrata sa 200.000 dolara, negde iznad šumovitog terena Vašingtona.

Nikada više nije viđen. Sada je objavljeno pismo bez datuma, koje je navodno sam otmičar otkucao na pisaćoj mašini.

“Znao sam od početka da me neće uhvatiti. Nisam opljačkao ‘Nortvest Orijent’ jer je to romantično, herojski ili bilo šta drugo što se vezuje za visokorizične situacije. Ja nisam moderni Robin Hud. Nažalost, imam još svega 14 meseci života”, naveo je otmičar.

Listovi “Vašington post”, “Njujork tajms”, “Los Anđeles tajms” i “Sijetl tajms” predali su agentima FBI kopije pisma, tri nedelje posle pljačke. Svaki list je poslao i kopiju i objavio članak o sadržaju pisma. Kako je naveo “Foks njuz”, pismo je bilo u koverti sa poštanskom markom šireg područja Sijetla.

Prošlog meseca FBI je objavio kopiju pisma koje je poslato “Vašington postu”, kao odgovor na tužbu koju je podneo detektiv Tom Kolbert, inače filmski i televizijski producent iz Los Anđelesa na osnovu Zakona o slobodi informacija. Kolbert smatra da je pismo stvarno napisao Kuper.

"Nema sumnje da je Kuperovo, zbog toga što pominje da nije ostavio otiske u avionu. U avionu je pronađeno 11 delimičnih otisaka, ali nijedan vredan", naveo je on.

FBI je prošle godine zatvorio istrag. Zvaničnici FBI su rekli da su razmatrali 800 osumnjičenih. Oni nikada nisu ustanovili autentičnost pisma poslatog u četiri novinske kuće, niti četiri druga pisma koja se takođe pripisuju otmičaru. Ta pisma su poslata nekoliko dana nakon otmice.

Agenti FBI su najveći trag imali 1980, kad je dečak šetajući pored reke Kolumbija u Vašingtonu našao svežanj novčanica od 20 dolara, čiji su se serijski brojevi poklapali sa brojevima novca koje je oteo Kuper.

“Moj život je bio pun mržnje, nemira, gladi i još više mržnje; ovo je delovalo kao najbrži i najprofitabilniji način da postignem unutrašnji mir. Ne krivim ljude što me mrze zbog onog što sam uradio niti krivim bilo koga ko želi da budem uhvaćen i kažnjen, iako se to nikada neće dogoditi”, naveo je Kuper.

Otmičar je istakao u pismu da ga neće uhvatiti jer on nije hvalisavac, nije ostavio otiske i nosio je tupe i šminku.

Agenti su upoznali tadašnjeg direktora FBI Edgara Huvera sa svojom istragom o pismu, navodi se u dokumentima koje je FBI predao Kolbertu zajedno sa pismom.

“Terenska kancelarija Vašingtona je sve uradila da očuva pismo i kovertu radi latentnih otisaka prstiju. Međutim, nepoznati broj ljudi u Vašington postu je dodirivao i jedno i drugo pre nego što je došlo u naš posed”, navodi se u saopštenju FBI.

Takođe se ističe da agenti ne mogu da shvate šta znači broj “717171684” spram imena “Vašington post” u donjem levom uglu pisma. FBI je od januara objavio više od 3.000 dokumenata, koje proučavaju Kolbert i njegov dobrovoljni tim od 40 bivših policijskih zvaničnika. Federalni istražni biro je naveo da ima više od 71.000 dokumenata koji se odnose na Kolbertovu tužbu.

Kolbert i njegov tim veruju da je D.B. Kuper čovek čije je ime Robert Rekstrou, koji je upravljao helikopterima tokom rata u Vijetnamu a sada ima 73 godine i živi u području San Dijega, preneo je “Foks njuz”.

Rekstrou je u martu pisao sudiji koji je nadležan u slučaju Kolbertove tužbe, tvrdeći da on nije D.B. Kuper. On je takođe optužio Kolberta da mu uništava život. Rekstrou je u julu ponovo poslao pismo sudu, još jednom navodeći da on nije tajanstveni otmičar.

